经历这些游戏阶段后，宝宝会更聪明

促进大脑发展的方法，除了踢球等运动，还有玩耍哦~以下是孩子的6个游戏阶段。对于父母来说，了解孩子们的游戏方式可以缓解自身的压力，同时也可以帮助大家适时引导孩子。

1.无所事事阶段

蹒跚学步的孩子玩自己的身体，除了感觉良好和有趣之外，没有其他目的。孩子完全可以自由地思考、移动和想象。这个时候，大家不要担心，可以放心让孩子玩。

2. 独自玩耍阶段

这指的是孩子只专注自己的活动，不注意其他孩子或大人在做什么。也可以把这场景描述为“在角落里静静玩耍”。这是一个非常重要的阶段。作为家长，大家应该鼓励这种行为。自此以后，你带孩子也会因为不必时刻紧盯而轻松不少。

3.旁观阶段

你家孩子会不会有时在一旁观察其他孩子做游戏？这个阶段也很重要。与其他孩子玩耍的能力对于在学校和其他地方相处至关重要。这是宝宝学习的第一站。当然，这并不局限于观察其他孩子。大人玩的时候，宝宝其实也会留意。

4.平行游戏阶段

虽然孩子们可能玩相同的玩具，但他们各玩各的，并不相互影响、干涉。记住，学会玩耍也是学习如何与他人相处。从这个意义上说，这个阶段是孩子与另一个孩子连接之前的最后阶段。

5.联合游戏阶段

孩子和其他孩子一起玩耍，但仅仅是相互追随，并没有组织分工，大家只是做自己想做的事情。在3岁左右，孩子将会经历一个更长的注意力跨度，并且会真正享受到其他孩子的社会关系，这是前所未有的。

6.合作游戏阶段

在这个阶段，你可以看到团队合作的开始。孩子们有目的、有组织、有分工的玩在一起。孩子不管是做游戏，在学校做项目，还是做运动，都要拥有合作的能力。此阶段开始的互动、交流为社会关系的成功奠定了基础。

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