宝宝3岁前，一定要留在自己身边！

3岁对孩子成长发育是非常重要，这关系着孩子性格、社交以及语言各方面能力的形成。而这些都需要父母从旁陪伴引导。因此，三岁之前，最好自己照顾好。

三岁前，将BB带在身边

现在很多父母工作都比较忙，只能将宝宝交给家里老人或是保姆。但三岁是宝宝性格、行为习惯养成的重要时期，如果身边缺乏父母的陪伴，不利于孩子的成长。

父母在孩子成长发育期间起到重要作用，父母的陪伴会让孩子有足够的安全感，感觉到父母给自己的爱。因此，就算父母再忙，晚上回到家也要跟孩子进行交流，陪孩子玩游戏或是聊天，让孩子感觉到父母的爱。

爸爸篇：角色不容忽视

很多爸爸将照顾宝宝的责任都交给妈妈，这并不合理，父亲在孩子成长期间也是不可忽视的角色。经常跟妈妈在一起的宝宝会变得敏感，适应能力也比较弱。但经常跟爸爸在一起的宝宝，会变得勇敢，喜欢探索新事物，个性上会更加的独立和自信。如果是女孩，爸爸的言行也会影响孩子的价值观和择偶观。

1.多跟孩子玩游戏

白天爸爸要上班，晚上回到家，将手机放在一边，多跟孩子玩游戏或是聊天，这能很好的增加亲子之间的感情，跟爸爸也更加亲近。

2.多跟孩子待在一起

跟宝宝相处的时间少，周末或是晚上吃完饭，利用悬挂式婴儿背带将宝宝放在怀中，出门走走转转，增加父子之间的联系同时也能让妈妈很好的休息。

3.控制好自己的情绪

宝宝2岁时，喜欢独自去做某些事情，跟爸爸闹情绪。有些爸爸对于孩子的吵闹非常不耐，喜欢用打骂的方式教育孩子，这只会影响父子感情。宝宝哭闹时，爸爸首先要调整好自己的情绪，改变教育方式，在合理条件下，满足孩子的要求。

妈妈篇：很早就能认出妈妈

对于宝宝而言，妈妈是不一样的，因为孕期哺乳关系，宝宝更妈妈的关系更加亲近，也更加依恋。宝宝渴望妈妈的保护，对妈妈有很强的依赖感。

1.安抚宝宝分离情绪

3岁前，妈妈需要陪在宝宝身边，但由于白天要上班，根本无法陪伴。这时候宝妈需要安抚好孩子分离情绪，告诉宝宝分开只是暂时的，晚上就能见面，让宝宝知道，妈妈一直陪伴在身边。

2.下班回家抱抱孩子

上班一天很累，妈妈回到家就想好好休息一番。但为了宝宝，大家要打起精神，抱抱宝宝或是捏捏宝宝脸蛋，适时夸一夸，让孩子感觉妈妈一直都在。

3.做孩子的第一个朋友

妈妈可以做孩子的第一个好朋友。晚上宝宝睡觉前，妈妈可以给宝宝讲故事，睡觉前亲宝宝一下，让宝宝感觉到妈妈的爱，有了足够的爱，宝宝安全感也更足，更能很好的面对外部世界，建立好的人际关系。

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