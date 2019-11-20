亚历山大，容易焦虑？宝妈不妨吃这6种食物

现在很多人都很容易焦虑，有些还患上了焦虑症。这是一种以持续焦虑和紧张为特征的疾病，有时与大脑健康不佳有关，通常需要药物治疗。

除了药物治疗，还有一些方法可以帮助减轻焦虑症状。比如有些食物可以帮助减轻症状的严重程度，这主要是因为它们有助于提高大脑的功能。

1.鲑鱼

鲑鱼可能有助于减少焦虑。它含有促进大脑健康的营养素，包括维生素D和二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA)。EPA和DHA可能有助于调节神经递质多巴胺和血清素，它们具有镇静和放松的特性。此外，研究表明，这些脂肪酸可以减少炎症，防止脑细胞功能障碍，从而阻止焦虑等精神疾病的发展。

2.洋甘菊

洋甘菊是一种有助于减轻焦虑的草药，它含有大量的抗氧化剂，可以减少炎症，从而降低焦虑的风险。

3.姜黄

姜黄是一种含有姜黄素的香料。姜黄素是一种化合物，有研究表明其在促进大脑健康和预防焦虑症方面的作用。有研究发现，姜黄素可以通过帮助身体更有效地合成ω-3脂肪酸，从而提高大脑中的DHA。姜黄素还具有强大的抗氧化和抗炎功能，已被证明可以防止脑细胞的损害。

4.黑巧克力

在饮食中加入一些黑巧克力也有助于缓解焦虑。黑巧克力含有一种叫黄酮醇的抗氧化剂，能通过改善流向大脑的血液流动和提高大脑适应压力环境来改善大脑功能。吃些黑巧克力也可以提高血清素的水平，这可能有助于减少导致焦虑的压力。

5.酸奶

如果你患有焦虑症，酸奶是一种很好的食物。在某些类型的酸奶中发现的益生菌可以改善健康状况，包括心理健康。研究表明，像酸奶这样的益生菌食品可以通过抑制自由基和神经毒素来促进精神健康和大脑功能。要知道，这些自由基和神经毒素会损害大脑的神经组织并导致焦虑。

6.绿茶

绿茶中含有L-茶氨酸，这是一种氨基酸，已经研究过它对大脑健康和减少焦虑的积极作用。L-茶氨酸可防止神经过度兴奋。此外，L-茶氨酸可能增加GABA、多巴胺和血清素，这些神经递质已被证明具有抗焦虑作用。此外，绿茶含有表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)，这也是一种抗氧化剂，可以促进大脑健康。

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