被“好心人”提醒东西掉了，宝妈一回头差点把孩子丢了

最近神秘人贩子“梅姨”的素描照片在网上疯传，据说她至少涉嫌9起拐卖儿童案件，并且目前还有7名孩子没有回家。虽然最近警方已经辟谣，这张素描照片并不是是真的，但是梅姨确实存在……

其实不管事情真与假，只要聊到人贩子，大家都是恨得牙痒痒。毕竟对于任何一个家庭来说，都希望孩子能够健健康康成长。但是人贩子的花样实在是太多了，有时候真的防不胜防~

01

人贩子出新招，妈妈差点上当

这天，妈妈像往常一样带着三岁的妞妞去公园玩。由于人不多，妈妈就让妞妞自己在附近自由活动，只要不出视线范围就可以了。这时身后突然有人喊道：“你好，东西掉了”。

妈妈检查了一下背包，发现搭扣开了就以为真的掉东西了，可是回头看了看并没有发现有什么东西。然而等到她再回头的时候，发现妞妞竟然不在原地，妈妈立即慌了神，一边大声喊妞妞的名字，一边四处寻找。

所幸公园人不多，没跑多来，妈妈就看到一个陌生的中年女子正抱着妞妞往小树林钻，妈妈随即大喊：“你在干什么？”那人眼见局势不对，一把丢下孩子匆匆逃走了。因为你这件事情，妞妞被吓得不轻，一直低声喊着妈妈，哄了好久才缓过劲来。

对此妈妈后怕不已，如果自己再多回头几秒钟，妞妞就真的可能被人抱走，再也见不到了。

02

玲玲和老公都是老师，今年暑假放的比老公早一些，就先带着1岁的女儿妮妮回老家看爷爷奶奶。火车上，对面坐着个约莫50多岁的阿姨，带着个6、7岁的小孙子。因为都带了孩子，所以逐渐聊了起来，话题也大多是孩子。

聊天过程中，阿姨主动说了小孙子的情况，玲玲也没了戒心，就把妮妮的出生年月、体重等信息说了出去。没想出站之后，阿姨把妮妮抱了过去，说：“谢谢你帮我抱了这么久孙女。”随后旁边还来了一个年轻女子，冲着妮妮喊道：“妮妮，可想死妈妈了，和奶奶在那边习惯吗？”

此时玲玲知道自己被套路了，赶紧把孩子抢了回来，并且大声警告道：“你们想干嘛？，再这样我报警了”谁曾想，那个6、7岁的小孙子拍打着玲玲喊道：“你这个坏人，抢我妹妹……”此时附近的人都围了过来，并且因为对方人多且有小孩子帮忙，所以都认为玲玲是人贩子。

好在妮妮的爷爷奶奶就在不远处，听到动静赶了过来，而玲玲也趁机报警了，看到玲玲有了帮手并且报了警，几个人贩子就趁乱溜走了~玲玲对此也是后怕不已，幸亏爷爷奶奶就在边上，否则她真的不一定能抢得过那两人。

03

人贩子的招数还有很多，比如用食物或者玩具诱惑落单的孩子，亦或者假扮保姆、医生、护士等抱走孩子，甚至直接暴力抢夺。面对着形形色色的坏人，爸爸妈妈们该如何应对呢？

a.不要脱离视野

大孩子外出的时候，要时刻跟着孩子，不要离他太远，并且注意孩子身边是否有可疑人出现。在人流量比较大的地方，最好能抱着孩子，以免不小心走散。推荐给孩子准备一条防走丢绳，出门的时候系上，虽然有些不方便但是贵在安全。注意选择搭扣比较复杂的走丢绳，可以避免孩子自行解开的情况。

b.提高孩子辨识度

带孩子出门最好能给他穿上颜色艳丽的衣服，这样在人群中才能有更好的辨识度，爸爸妈妈们也能随时观察孩子的动向。孩子上学最好能亲自接送，不要随意委托陌生人帮忙，更不能让孩子自己回家。最好和学校老师约定好，只有某某某来接孩子才能放行，如果确实有特殊情况，一定要提前电话沟通。

c.教会孩子防拐知识

平常要经常给孩子灌输一些防拐知识，比如不能随意和陌生人说话，不能吃陌生人给的食物；遇到成年人问路或者找你帮忙，要严词拒绝，因为成年人根本不需要找小孩子帮忙。另外还要让孩子背下爸爸妈妈的手机号，一旦走失可以尽快联系到。

d.时刻有提防之心

出门在外一定要有提防之心，不能随意轻信别人，尤其是出远门的时候，不要碰到老乡就把孩子的事情都告诉对方，因为他们知道了孩子的姓名年龄，就可能直接抢走孩子并且诬陷你人贩子；另外不能把孩子临时丢给陌生人看管，既然不知道她是好人还是坏人，就一律当做坏人来防备。

孩子的安危关乎家庭的幸福，希望爸爸妈妈们提高警惕，不要让人贩子有可乘之机。同时也希望大家在碰到争抢孩子事件时，不要随意站边，而是及时保护现场，不让任何一方带走孩子，同时报警等待警察来处理。

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