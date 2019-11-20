一个丢河里一个喂农药！夫妻吵架为何把气撒在孩子身上？

都说家和万事兴，可不知有多少家长因为夫妻、婆媳之间的吵架，把气撒在孩子身上。育姐每次看到这样的消息都会觉得心如刀割。

婆媳矛盾，丈夫把女儿丢下河，不幸淹死

2016年夏天，在鄱阳湖以捕鱼为生的赵其兰失去了心爱的2岁女儿，造成这起悲剧的竟然是她自己的丈夫。

13年赵其兰和附近村民窦明友结了婚，之后生下了一双儿女。当天丈夫带着孩子们在他父母的船上休息，赵其兰则在做饭。由于没把棚子放下来，丈夫开始与她争吵，一旁的婆婆听闻竟然也加入，不仅指责还动手打赵其兰。

眼见这状况，丈夫表现得事不关己。随后婆婆和自己争吵了一会，打了女儿两下，便吵着把儿子一家赶回他们自己的船上。

令所有人没想到的是，丈夫此时不知道发了什么疯，竟然气得把女儿丢进了水里。赵其兰自己不会游泳，急忙央求丈夫去救，谁知道丈夫不为所动。赵其兰只好向百米开外的父母求救。

半个小时后，孩子被找到，早已没有气息。想到女儿生在渔船，每天都风吹日晒，如今却获得了这样一个下场，赵其兰忍不住报了警。哪怕丈夫当晚在船上跪了一夜不停忏悔，她也无法原谅。

为何丈夫会做出这样的荒唐举动？附近的渔民认为可能是婆媳矛盾造成的。婚后丈夫和赵其兰总是因为琐事发生冲突，本以为和婆婆分家会平静下来，哪知婆婆依旧时不时管她，无论出了什么事都怪在她头上。

婆婆却认为这一切是儿媳妇造成的，家里争吵不断是因为赵其兰本身不讲理，儿子当天气急了才会做出这样的糊涂事。

此后赵其兰留在了父母的船上，希望丈夫被判刑再提出离婚。丈夫的忏悔无法挽回女儿年幼的生命，“这种日子也没法和他过了”。

孩子做错了什么呢？为何夫妻吵架大人要拿弱小的孩子当撒气筒？一个家庭因为孩子的离去瞬间破碎，虽然是丈夫做出的行动，可其实每个人都是事件发生的“推手”。失去了宽容和理解，家不成家。

夫妻吵架，妈妈带着儿子一起喝农药报复丈夫

同样是16年夏天，福建泉州，4岁的孩子在妈妈的“默许”下喝下毒药，而这一切只是为了报复丈夫。

最开始，郭勇带着两个女儿和黄燕结婚，生下了一个儿子取名叫乐乐。由于在邻县打工，郭勇一月回家两次，和妻子沟通日益减少，关系逐渐紧张。妻子黄燕和公婆关系也很差，自己带着儿子住在二楼，公婆带着孙女住在一楼，一家人吃着两家饭。

由于当地镇上有个习俗，每人交钱修缮庙宇，黄燕只交了夫妻和儿子三人份，引来郭勇不满。想到妻子平时对女儿不闻不问，现在连钱都不肯交就说了些不好听的话。黄燕与丈夫吵完后，情绪激动，对亲戚张女士哭诉，说母子要买农药，让丈夫回来收尸。

亲戚以为是玩笑话，哪知黄燕真的买了两瓶农药回家，还立即告诉婆婆：不把你儿子喊回来，我们母子就一起喝下农药。眼见局面如此紧张，婆婆让儿子请假回家。夫妻原本该求和平息怒火，黄燕的一个要求让丈夫再次怒火中烧，转身离开。

原本丈夫每月给她生活费2000，这次黄燕要求加到3000，并且不允许丈夫进入自己房间，吃喝拉撒她都不管。

丈夫郭勇离开后，黄燕把自己和儿子锁在屋内，喝下农药。亲戚及时发现，黄燕还拒绝就医。所幸经过抢救，母子二人都没有生命危险。当地村民觉得她行事异常，人命关天报警求查。

警方盘问时，黄燕说自杀不仅是因为这次争吵，而是和丈夫的日积月累矛盾已久，而且丈夫还家暴她。对此丈夫承认动手，但表示只是夫妻打架。警方调查中没有发现她的外伤，走访调查后也没得到相关信息，因此表示：的确没有实质性的证据证明黄燕曾遭受过家暴。

据悉，亲戚们把黄燕送往医院后，婆婆不放心孙子乐乐一人留在二楼，这才发现孩子脸红红的，嘴里还有农药的味道，问孩子才得知他也喝了一瓶盖！

孩子怎么会自愿喝下农药呢？难道是模仿母亲？

在与乐乐的交谈中，警方了解到，是妈妈黄燕将农药倒在瓶盖里，让他喝下的。因为实在太难喝，乐乐并没有咽下，这才捡回一条命。

办案民警询问黄燕却得到了略微不同的回答，她说：自己喝农药的时候儿子乐乐就在旁边，她告诉乐乐自己喝的是可乐，接着她就倒了一些在瓶盖里，放在床头柜上，看到儿子喝瓶盖里的农药，黄燕并没有制止。

还有一位知情的亲戚称，黄燕喝农药前，曾说要带着儿子一起去寻死，于是他曾将乐乐从黄燕的房间里抱出，但走到楼梯口的时候，黄燕冲出来将孩子抢了回去，随后将门反锁。

无论是强迫还是默许，黄燕当时都存在着带着孩子一了百了的想法。警方最终认为，黄燕存在诱骗乐乐喝药的行为。之后，公安机关以涉嫌故意杀人罪，对黄燕实施了逮捕。最终，黄燕被判三年。

丈夫郭勇事后接受采访时认为，黄燕明白郭家存在重男轻女的想法，所以想用带走儿子的做法报复这一家，让他们永远痛苦下去。

无论是第一个故事里的一时激动，还是第二个故事里的蓄意报复，这些家长都在拿自己亲生孩子的生命，去伤害自己伤害其他亲人。

北京青少年法律援助与研究中心副主任张雪梅表示：我们曾经对将近700个儿童在家庭当中受到暴力或者伤害的案件进行调研，发现有25.8%左右的案件发生原因是因为家庭关系不和谐，把孩子作为出气筒或者泄愤工具，致使孩子受伤。那外人伤害孩子都要追究责任，作为父母，如果你做出对孩子不利的行为，也要追究父母的责任。

当然，还有一点让我们不得不反思，这些家长做出如此糊涂的行为，和整个家庭氛围脱不了干系。如果其他亲人能在平时多些理解，不忽视不偏执，夫妻之间多些和平的沟通，恐怕悲剧也就不会发生。

愿世上的孩子们都能在幸福的家庭中健康长大，不要遇到这样的“魔鬼”家长。

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