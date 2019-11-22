婚后特别是有娃后，总有那么些时候想离婚

婚姻本就是一种遗憾，无论跟谁结婚，你肯定都后悔过！相信在结婚前，大家对这句话都嗤之以鼻，毕竟那时候的自己，对于婚姻有着无限的想象。但是等到真正结婚之后却发现，这句话其实并不是没有道理。

一旦结婚，双方的就要天天生活在一起，缺点也就一览无遗，尤其是在刚生完宝宝那会。怀孕之前，妈妈没有“小累赘”，苦点累点也能接受，可是有了宝宝后，如果还不被理解和善待，那么真的随之都有离婚的准备……

01

喂完奶回来，桌上只剩狼藉

小张和丈夫结婚2年多，期间虽然有争吵和矛盾，但是日子倒也凑合，没起什么大波澜。然而在孩子出生之后，小张却发现自己的老公似乎没想象中那么好，完全不体谅自己的辛苦，最近因为一件事情，她已经有了离婚的念头。

生孩子之后，小张就辞职在家照看孩子，同时也承包了家务劳动。那天晚上，小张做好的晚餐，就喊老公和公公婆婆一起吃饭，恰好孩子突然饿醒了，小张就让他们三人先吃，而自己则去给孩子先喂奶。

喂奶的时间也不长，也就十来分钟的功夫，可是当小张回到饭桌上的时候，发现三人都已经吃完坐在沙发上看电视了，让小张气愤的是，不仅一点菜没给自己留，碗筷还没人收拾，桌上一片狼藉。

小张本就有点产后抑郁，这次彻底崩溃了，跟丈夫大喊：“离婚！”

其实这个时候，一点小小的体贴，就能让妈妈感动不已。如果在吃饭的时候，小张的丈夫能够找个饭盒，单独装一份饭菜留给小张，吃完饭后也能及时收拾好桌子清洗碗筷，小张必然会非常感动。如果能在小张回来后，老公能再主动热一下饭，那么必然会升华为中国好老公。

02

哺乳期还当大爷，不帮忙做家务

比怀孕期更可怕的是哺乳期：首先是乳头皲裂，每次宝宝吮吸的都痛彻心扉，就像是有人拿个针一直往里扎；其次就是严重睡眠不足，小东西隔一会就醒一次，吃奶、换尿片无穷无尽的事情……然而最让妈妈们痛苦的是，依然当着大爷的爸爸。

今年喜添小宝贝，小李非常满足，毕竟也算是人生圆满了。但是让小李头疼的是，哺乳期真的非常难熬，更气人的是她有个啥都不帮忙的老公。因为自己是朝九晚五的工作，休息时间比较多，所以家务基本都是小李包了，为此老公一直当着甩手掌柜。

可是让小李想不到的是，自己在哺乳期，老公还是什么忙都不帮，夜里为了奶孩子，起夜好多次，白天想多补补觉，补觉前还提醒休假在家的老公收拾收拾家里。结果一觉醒来，屋子里还是一片狼藉，需要自己去整理。

本就被困意摧残的小李一下子委屈的哭了出来，而一旁的老公还傻傻的不知道发生了什么事。

谈恋爱是盲目的，相爱的人可以为对方付出一切；婚姻是现实的，只有互相帮助和理解，才能一直走下去。比如说家务活，一方如果有空那么可以就可以多承担一些，而当需要帮助的时候，另一方则要站出来，承担家务活的责任，这就是婚姻存续下去的必备条件之一。

03

同样辛苦一整天，你却可以打游戏

都说母乳喂养最好，为了能让宝宝能够健康成长，部分妈妈就立志为宝宝喂奶到2岁以上。可是你会发现，当工作和哺乳压力一起压到身上时，竟然有点喘不过气，尤其是还有个总是窝在沙发里打游戏的老公。

月月今年1岁了，虽然妈妈想要母乳到她两岁，但是最近发了一件事情而让她有了其它想法。那天晚上月月妈加完班就马上赶回家，看着月月委屈的眼神，妈妈一边道歉一边掀起衣服给孩子喂奶。

因为回家就急着给孩子喂奶，妈妈没能喝上一口水，喂奶没几分钟就口渴难耐，妈妈就喊爸爸帮忙倒杯水。结果喊了好几声都没反应，反倒听到客厅里爸爸大喊：“上啊，上啊……”原来是在打游戏~

没办法妈妈只能忍者饥渴，等月月喝完奶才给自己倒了杯水，并且坐在爸爸身边静静的看着他，然而直到游戏结束，爸爸才发现妈妈看着他：“你盯着我看干嘛？”妈妈：“我就看看你多久能理我，刚刚一直喊你倒水，你一直不睬我！什么意思啊？”

爸爸听到这无所谓的说道：“哎哟，不就是喝水吗，你等喂完奶就喝上了呀，我刚刚不是在团战吗~”边说着，边又开始了新一局游戏……妈妈突然发现，自己过得好累，为什么明明都是辛苦一整天，我还需要奶娃做家务，而他却可以开心的打游戏？我是不是嫁错了？

其实每天爸爸们只需要花20分钟和妈妈们聊聊天，就能大大降低离婚的概率，可是在生活中，有太多爸爸连这20分钟都挤不出来。

结婚时的誓言并不是只是一句“我愿意”，只有共同承担风雨，才能同享喜乐。

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