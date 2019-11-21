早发现防扩散，这些常见病症宝妈要注意！

虽然好多家长知道软疣、疥疮、癣这些病症跟卫生清洁没有关系，但仍然感到尴尬。好在这六个病症在治疗开始后不久就不再具有传染性，所以你越快发现孩子的症状，就越有可能阻止学校范围内的扩散。

1. 传染性软疣

这是一种由痘病毒引起的皮肤感染，在10岁以下的儿童常见。孩子感染后，皮疹通常会在两到七周内出现。皮肤上会出现一个或几个隆起的肿块。这些肿块一般不太大大，而且其中心可能有一个凹痕。它们可以出现在身体的任何部位，出现在手掌或脚掌上的情况很少。

2. 唇疱疹

单纯疱疹病毒1型很常见，孩子感染后嘴巴周围会长小水泡。之所以也被称为“感冒疮”，是因为当呼吸道感染时免疫系统就会受到抑制，从而可引发疱疹病毒。但实际上，任何类型的压力都可能导致这种情况，包括阳光、睡眠不足等。

3.疣

这些无痛、良性的肿块是由100多种不同亚型的人乳头瘤病毒(HPV)引起，通常发生在孩子的皮肤表层。手指疣、足疣、面部扁平疣、生殖器疣——它们都来自同一家族的病毒。

4.癣

这种真菌，也被称为癣，可能出现在任何地方的身体。年幼的孩子容易从动物身上传染来，大部分是小猫和小狗，还有豚鼠、仓鼠或农场动物。此外，孩子们共用团队制服、梳子等用品也会被传染。这种真菌喜欢温暖潮湿的环境中生长，比如孩子玩耍时出汗的的皮肤。

5.蛲虫

常见于学龄前和学龄期，当孩子不太干净的手指进入嘴里并且吞下微小的(无害的)蠕虫卵时，寄生条件发展。这些卵一般在一到两个月内孵化。成年雌性蠕虫会迁移到结肠，晚上在孩子的肛门周围产卵，引起瘙痒。如果抓挠，会将这些卵子转移到指甲，随后转移到衣服、被褥、毛绒动物、地毯。这些蠕虫可以在这些表面存活两到三周，并在其他孩子接触到时传播。

6.疥疮

大家可以把这种情况想象成疥螨的侵扰:它们喜欢寄生在皮肤较薄且柔嫩的部位，比如手腕、手指缝、腋下、乳房下、大腿内侧、外生殖器等。秋冬季感染率高，直接接触、间接接触均可传播。只需不到一周的时间，整个家庭就会被感染。

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