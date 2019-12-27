注意了！这些情况都可能引起宫缩

分娩前宫缩是生产前兆，所以准妈妈们都很关注。但普通的宫缩和分娩前宫缩并不是一回事。今天给大家介绍引起宫缩的常见原因。

当准妈妈的血液中有一定水平的催产素流动时，就会引起宫缩。当准妈妈身体和宝宝的大脑释放催产素来刺激分娩时，这可能是非常正常，比如分娩。或者，如果你脱水了，也可能发生这种情况，这意味着你的身体早先会忽略的一些催产素处于比较高的浓度。以下这些情况都可能会引起宫缩：

1.阴道检查

在孕期快结束时，医生可能要做阴道检查，做B族链球菌试验或宫颈评估。有时阴道检查会引起一些恼人的不规则收缩。如果膜被扫过或剥离，更会这样。这些宫缩通常会引起不适，还可能有点疼。

2.性行为

孕早期发生性行为会引起宫缩。这些收缩可能非常剧烈，甚至引起疼痛。有时会出现不规则收缩，然后完全消失。这可能需要一个小时，你也可能在高潮后感到腹部饱胀，这也是完全正常的。说到这一点再补充一点，即使没有性交，仅性高潮就可以引起宫缩。

3.运动

腹部越大，运动越困难，运动引起宫缩的可能性就越大。这个时候，建议停止运动。如果宫缩持续一个多小时，请及时就医。如果经常发生这种情况，特别是在37周之前，你可能还需要调整或减少锻炼。

4.脱水

你应该尽量避免脱水，因为它也可能是早产的原因。注意保持充足的水分，尤其是天热时。补液是早产的第一道防线，所以一定要注意多喝水。如果你认为你的宫缩是因为你喝得不够，那就喝水。如果不放心，可以咨询医生，特别是如果你还没有怀孕37周。

5.乳头刺激

无论是自发性活动，吸奶器还是婴儿，乳头刺激都会引起收缩。如果这一刺激引发收缩持续几分钟以上，建议及时和医生联系。

如果你在一个小时内宫缩超过五次，而怀孕还没有到37周，这可能是早产，应立即咨询医生或助产士。如果宫缩达到这个频率，并且已经怀孕37周了，你可能已经进入分娩准备了。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)