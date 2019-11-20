小家伙拒绝吃药肿么办？这些小妙招要谨记

宝宝年龄还小，不仅抵抗力较差，还拒绝吃任何药片，这让很多爸爸妈妈都会头疼。不论如何劝说，有些宝宝都不会主动吃药，即使爸爸妈妈强行将药片灌到宝宝嘴里，他们也会立即吐出来。其实，爸爸妈妈只要要掌握喂药的小技巧，这些都不是难事。

1.降低药片的味道

宝宝不愿意吃药，主要是觉得药片太苦，因此爸爸妈妈可以选择降低药片的味道。例如可以将药片放入冰箱冷冻，经过此步骤，药片进入宝宝的嘴里后，由于冷冻的作用，宝宝的舌头会暂时感受不到苦味。

2.转移宝宝注意力

宝宝不愿意吃药的时候，爸爸妈妈可以用多种方法转移他们的注意力。例如给他们喜欢的果汁，允许他们看电视或者出去玩耍一会，不过前提是必须要吃药，这样权衡利弊下，宝宝一般都会答应吃药。

3.进行对比

宝宝不愿意吃药，爸爸妈妈可以用宝宝最喜欢的小玩具与他进行对比。例如先让宝宝的小玩具吃药，并鼓励他向玩具学习。这样宝宝也会变得勇敢。

4.用注射器喂药

如果宝宝实在不愿意吃药片，爸爸妈妈也可以用注射器喂宝宝吃药。在使用注射器时，不能将它太过深入宝宝的口腔中。而且在注射时，不要一下子将药物全部喷射进去。

5.告诉宝宝实情

如果宝宝平时十分听话，只是不愿意吃苦苦的药片，那么爸爸妈妈就可以给宝宝实话实说，只有吃了药片才能使身体康复，而吃药是勇敢的表现。

6.选择易于接受的药物

如果宝宝不喜欢吃药片，那么爸爸妈妈可以选择同等功效的咀嚼药片和即溶药片。咀嚼药片是大多数宝宝都会愿意接受的一种药片，因为它相对于传统药片来说，不是那么苦。而即溶药片一旦进入宝宝的口腔内，就会融化掉，苦味残留的时间较短。

7.变个小魔术

如果药是液体，爸爸妈妈可以把它藏在宝宝爱喝的饮料包装里。如果是固体药物，还可以将它磨碎后拌入奶粉中。

总之，由于宝宝年龄较小，吃药是一件十分费力的事情。以上是给宝宝喂药的小技巧，爸爸妈妈可以选择适合自己宝宝的方法，让他们乖乖吃药。

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