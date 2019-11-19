这些恼人的产后问题，有方法可以解决

生完孩子后，体重会减轻，但是剖腹产疤痕、下垂的乳房、妊娠纹、静脉曲张怎么办?这些恼人的问题不会立即消失，以下给大家一些产后恢复建议：

1.剖腹产疤痕

虽然在一两年内，大多数人的疤痕会逐渐消失，但不会完全消失。让疤痕变得不那么明显的关键是尽早治疗。

有效方法：大家可以使用去疤痕药物，一些药物在孕期、母乳期也是安全的，具体如何选择怎么使用建议遵医嘱。

2.下垂的乳房

在孕期和哺乳期时，荷尔蒙的变化会使乳房组织扩张，而周围的皮肤也会拉伸以适应这种情况。分娩之后，组织收缩，但皮肤很可能不再有弹性。

有效方法：运动。运动可以锻炼胸肌让胸部变得紧实有弹性，改善下垂情况，但产后锻炼前记得先征得医生的同意。

3.黄褐斑

据一项统计显示，高达70%的准妈妈们会有黄褐斑。荷尔蒙的变化可致准妈妈前额、脸颊和上嘴唇长斑，虽然产后会淡化，但一般不会完全消失。

有效方法：在医嘱下单独或联合使用处方皮肤漂白剂、类固醇和维甲酸(维生素a的主要成分)。通常，几周之内就有效果。但可能会造成暂时性的皮肤发红、脱皮和干燥。而且不能在哺乳期、孕期使用。

4.腹部脂肪

即使你已经减掉了大部分多余的体重，也认真地做仰卧起坐，但肚子上的赘肉似乎并没有改变。这是因为它主要是伸展的皮肤和肌肉。

有效方法：平板支撑。大家坚持做这项运动可以帮助减去腹部脂肪。

5.妊娠纹

这些常出现在腹部、臀部、乳房上的痕迹通常在一年内开始变红，然后变亮。你是否会有妊娠纹取决于遗传因素和体重增加的速度。

有效方法：乳膏。大家可以在孕期、哺乳期使用孕妇可用的精油、身体乳等护肤品。另外，也可以考虑离子术、点阵激光、射频、强脉冲光等医美方式。

6.静脉曲张

据了解，多达40%的准妈妈会出现这一问题，大部分是在小腿和大腿上。遗传、荷尔蒙和怀孕的压力都是导致静脉曲张的因素。分娩后静脉曲张可能会改善，但不会完全消失。

有效方法：硬化疗法。医生给局部静脉注射一种溶液，使其闭合并在两周内消失或消失。可能需要一个以上的疗程，专家建议在分娩后至少6个月后接受手术。暂时性的副作用包括注射部位的刺痛，肌肉痉挛，发红或长棕色斑点。

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