想减掉腹部脂肪？这6个方法你值得拥有

腹部脂肪厚可不仅仅是影响体型，还与2型糖尿病和心脏病等疾病密切相关，因此减掉腹部脂肪对健康有很大的好处。下面一起来看如何解决腹部脂肪吧。

腹部脂肪通常是通过测量腰围来估计的。超过102厘米的男性和超过88厘米的女性都被称为腹部肥胖。如果腰围周围有很多多余的脂肪，那么你应该采取一些措施来消除这些脂肪，即使体重并不是很重。

1. 控制糖分的摄入

咱们常见的加工食品中，添加糖一半是葡萄糖，一半是果糖，其中果糖只能被肝脏大量代谢。当摄入大量的添加糖时，肝脏就会超负荷，并被迫将其转化为脂肪。大量研究表明，过量的糖主要是由于果糖摄入太多，导致脂肪在腹部和肝脏处堆积。

2.多吃蛋白质

这是减少腹部脂肪的长期策略。在减肥方面，蛋白质是最重要的宏量营养素。研究表明，它能减少60%的食欲，每天促进新陈代谢80-100卡路里，帮助每天少摄入441卡路里。如果减肥是你的目标，那么增加蛋白质的摄入也许是你饮食中最有效的改变。它不仅能帮助减肥，还能帮助控制体重。

3.减少碳水化合物

限制碳水化合物的摄入是一种非常有效的减肥方法。这得到了大量研究的支持。当人们减少碳水化合物的摄入，食欲就会下降，体重也会下降，特别是针对腹部、肝脏等周围的脂肪。

如果需要快速减肥，那么考虑将碳水化合物摄入量减少到每天50克。这将使身体进入酮症，抑制食欲，使身体开始燃烧脂肪。

4.多吃富含纤维的食物

膳食纤维主要是难以消化的各种植物物质。获得更多纤维的最好方法是多吃蔬菜和水果等植物性食物。豆类也是一个很好的来源，还有一些谷物，比如全燕麦。

5.坚持运动

这对减少腹部脂肪也非常有效。比如有氧运动(如散步、跑步、游泳等)，已经在许多研究中被证明能大量减少腹部脂肪。

此外，运动还能减少炎症，降低血糖水平，改善与腹部脂肪过多相关的所有其他代谢异常。

6. 记饮食日记

对于任何一个真正想要优化饮食的人来说，暂时跟踪饮食是绝对必要的。如果你想把蛋白质摄入量提高到卡路里的25-30%，就像上面推荐的那样，仅仅多吃富含蛋白质的食物是不够的。为了达到这个目标，你需要实际测量和微调。

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