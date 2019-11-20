20名小学生惨遭枪杀，家长起诉枪支制造公司获胜

据外媒报道，7年前，美国发生一起校园枪击案，20名一年级小学生惨遭杀害。为了自己的孩子和全美国孩子，受害孩子的家长7年来一直在努力对抗美国权势最大的利益集团——武器制造商。今年11月12日，联邦最高法院作出历史性裁决，允许枪击案的受害儿童家属起诉武器制造商。

20名儿童惨遭枪杀，政府推动立法受阻挠

2012年12月14日9时35分，一名20岁的白人男子持枪闯进康涅狄格州桑迪·胡克小学，将6名老师和20名一年级小学生残忍杀害。这是美国历史上，发生在小学里的最严重的枪击案。

据了解，这起枪击案的作案工具是一把经改装的AR-15半自动攻击型步枪。在美国众多枪击案中，很多罪犯都使用这种武器行凶，而这种步枪正是雷明顿公司生产。

据现场参与急救的医护人员回忆，因为作案武器的威力巨大，孩子们的尸体被打的支离破碎难以分辨，所以短时间内无法得出准确的死亡人数。

事情发生后，美国总统奥巴马流泪表示，将尽全力阻止悲剧再次发生。随后，白宫通过签署行政命令和推动国会立法的方式强化枪支管理。

但可惜的是，白宫提出的控枪提案在国会受到很大阻力。以全国步枪协会为首的拥枪团体势力强大，议员们为了政治献金和选票，在控枪的议题上不敢多言。虽然这些议案获得大部分民众的支持，但全部被国会否决。

家长成立非盈利组织，起诉武器制造商获历史性胜利

由于政府和国会在枪支泛滥问题上的态度暧昧不做为，遇难儿童家长自发成立了一个非盈利组织“桑迪·胡克的承诺”(Sandy Hook Promise)”，旨在“提高对校园枪击案及其他暴力犯罪的防范，增加全国民众对枪支暴力受害者的关注和同情”。

2014年12月，受害儿童家长联合起来起诉雷明顿公司。家长们认为，该公司明明知晓AR-15步枪是一把只能用于战场的进攻型武器，但为了迎合男性青年客户的需求，不但没有明示武器的危险性，反而将其说成男性统治力的标志，成为他们实施暴力犯罪的最好的辅助工具。

这场诉讼耗时长久，多次在联邦法院和州级法院中来回反复。今年3月，康涅狄格州高等法院以5:4的票数判决控方胜利。败诉的雷明顿公司立即上诉至联邦最高法院，但11月12日，联邦最高法院做出裁决，驳回上诉维持原判。自此，雷明顿公司已经不能阻止这起诉讼继续进行。

据悉，联邦最高法院做出的裁决突破了以前的法律惯例。此前，根据美国联邦法律规定，枪支暴力的受害人起诉枪支制造商是不被允许的。这项裁决将为以后的类似诉讼提供判例，具有非常深远的历史意义。

枪支制造商和相关利益集团被迫重新评估制造和销售枪支带来的法律责任和经济损失，甚至有可能放弃个人武器销售市场。如此一来，美国社会日益高涨的控枪诉求将会得到满足。

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