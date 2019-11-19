get这些技巧，保你有效管教好孩子

没有任何一种特定的管教方式适合所有孩子。作为家长，你有必要掌握更多的育儿方法。很多父母可能会发现，越依赖于一种方法，这种方法的效果就越差。试试以下这些技巧，密切注意孩子的反应。尽可能保持一致，但当方法不再有效时要及时调整哦~

1.重定向

你可以引导孩子将错误行为的精力用在好的方面。例如，如果孩子向一个玩伴扔沙子，你可以把他从沙堆里带出来，给他一个球。这样孩子仍在做他想做的事情(扔东西)，但你却把它变成了积极的。

2.分心

分散注意力类似于重定向，但不要专注于类似的活动，而是选择与孩子所表现的行为无关或相反的活动。例如，如果孩子在客厅地毯上拣一根松散的线，你担心他会解开，你可以在茶几上放一幅手指画以及工具。这给了孩子一些有趣的事情做，你有时间修理或移除地毯，以备日后修理。这种方法最适用于那些并不常出现但你或其他人可能会觉得恼人的行为。对于更严重的行为或需要更多工作的重复犯错来说，这不是最好的方法。

3.忽略

忽略可能很难实现，但它可能非常有效。有时，把注意力放在不当行为上会让事情变得更糟。例如，如果2个孩子吵架但没有人受伤，你应该尽量不要卷入其中，这样他们就可以一起解决问题。总之确保孩子安全，然后忽略问题行为。

4.惩罚

让孩子尽你所能体验到他的行为的后果，但不要滥用这一方法。记住，不要让孩子感到悲伤，也不要让事情变得太容易。而应让孩子明白：这里有一条规则，如果你不遵守它，你必须接受惩罚，甚至可能失去某一特权。这样一来，孩子们很快就会学乖了。

5.禁闭

当孩子发脾气时，关禁闭是一个有效的方法。它可以帮助孩子停止不当行为或开始以你喜欢的方式行事。这个方法主要目的是帮助他学会如何控制自己的行为。当孩子表现出愤怒或失控时使用，把孩子带到一个休息区，等他恢复控制力的时候再解除。你也先给孩子一个警告，他会及时知道规则很重要，做出更好的选择。

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