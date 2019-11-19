邓超因女儿舍不得表示要息影，你家有这样的女儿奴吗

有句很动人的话是这么说的：她轻轻一张嘴，就还清了这个世界对我所有的债。看上去很撩人对不对，然而广大女性同胞们醒一醒，这是一位爸爸对自己的女儿说的！

育姐的好几个小姐妹表示，怀孕时觉得生男生女都一样，生了女儿后也皆大欢喜，认为自己拥有了一件“贴心小棉袄”。然而现实是残酷的，姐妹们发现老公成了女儿奴，女儿说啥都“好好好”、“对对对”‘“买买买”，两人以前谈恋爱时都没这待遇！

▲ 说到女儿奴就不能不提起的贝克汉姆 永远抱着自己女儿不落地

更关键的是，女儿渐渐长大，明白爸爸宠着自己，开始肆无忌惮地和妈妈抢人了。妈妈和爸爸拥抱一下都要偷偷摸摸的，否则被女儿看见了，立刻冲上来嚎叫着把你们分开。外出逛街，女儿还必须享有爸爸的牵手特权，妈妈只能在一旁帮他两拎包，最搞笑的是女儿还说：长大了要嫁给爸爸！

女儿啊，你这么“贪恋”爸爸，你让为娘怎么办？我才是你爸爸的合法妻子好不好！

▲ 羡慕女儿的大s吐露心声

邓超作为两个孩子的爸爸，曾上传了一段视频，惹来大屏网友围观心疼。视频里，邓超抱着和孙俪生下的女儿小花。孩子双手紧紧圈住爸爸，并嘤嘤嘤地抽泣着。邓超无论使出“别哭了”的轻声安慰，还是“爸爸要上班了”的终极通告，小花都不肯撒手，对爸爸的依赖之情爆表，邓超也无可奈何。

因此，邓超化身女儿奴配文：我决定息影，当个全职爸爸。 不过鉴于他在社交平台上一贯的逗比表现，底下许多围观网友并不相信，因为邓超本人还自评多条：“女儿是爸爸的小情人、化了化了、没法工作、别被孩子妈看见会吃醋”，连孩子妈妈孙俪都现身留言：“好男人不该让女人流泪”，一家人逗趣又温馨。被小花妹妹萌哭的网友们大方表示：“你当个家庭主夫也不错”。

其实不仅是邓超成功被女儿“俘虏”，许多妈妈都有自己家“女儿奴”老公的精彩故事要分享：

mih002： 我老公是个著名高等学府的博导教授，出来进去为人师表的范儿，在女儿面前，就一个字“贱”！

小编： 我表哥自从生了个漂亮女儿，怕女儿长大了让人欺负，原来30多岁挺个啤酒肚190多斤的人，硬是坚持天天的健身加散打搏击训练。看他训练一个鞭腿抽的沙袋都能荡悠老高，一身腱子肉杠杠的，真为我将来的外甥女婿担心……

▲ 爸爸亲了妈妈没有亲自己而吃醋

▲ 哪位爸爸能拒绝女儿的撒娇呢？

君生我未生： 我觉得我家的那傻丫头也挺爱吃醋，她爸偶尔的和我有点亲昵，她就翻眼，嘟嘴，吃饭都不让给她爸做一起，她非要把我挤走她贴着她爸。以前我有次头痛的厉害，去医院回来他从车上把我抱回卧室，当时女儿气的嘴巴撅多高……不巧有次我们一家四口出去，我在车上睡着了，突然腿上被踢了下，我一瞅是女儿，只听她说都到家了还不下车你要干嘛，还像上次让爸爸抱你下车？

▲ 邓超让女儿扎小辫

远航： 我辛苦几年存的一万多私房钱两年时间全给女儿买零食玩具花光了。害我现在买包烟都要向老婆乞讨。

颜瑞珍： 我有个朋友，我和她都是温州的，我们两个在武汉读大学～刚开学那会，她爸把她送到学校，依依不舍的走了～过了两天又来学校了，我们都很纳闷～她爸和他说，昨天他梦到女儿没吃的东西了，然后心疼的不行，第二天就飞过来了，拿了一大箱吃的，陪女儿吃了顿中饭，又飞回去了～～～

静待花开： 我家的才搞笑。每个孩子刚生下来要采足跟血，查遗传病。老公死活不让，最后扎的老公的手指。女儿六周岁的时候，老公自己开车带我和孩子去玩，因为行程1000多里路，去之前说好的，必须让孩子自己走，不然我不去，最后还是老公抱着扛着背着逛完了所有景点。真不知道人家的力气是哪里来的，平时我累了让他干点什么，人家都是躺沙发上叫不起来的。

▲ 为女儿海瑟薇写歌出歌的周杰伦

沁香花不语：我老公常挂嘴边的一句话：我要把我闺女养的视金钱如粪土！

哈哈哈，看来成为女儿奴的爸爸可真不少啊~

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