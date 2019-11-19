娃突然嘴唇肿胀怎么办？快来看看

如果突然发现自己或孩子嘴唇肿胀别慌张。这是由潜在的炎症或嘴唇皮肤下积液引起。 多种原因都可能导致嘴唇肿胀，比如面部受伤、发生过敏等。 请继续阅读，了解可能的原因及其他症状以及何时应就医。

过敏

过敏是身体对某些物质的反应。当遇到导致过敏的东西时，身体会产生一种叫做组胺的化学物质。组胺的释放可导致典型的过敏症状，如打喷嚏、皮肤瘙痒和发炎。这种炎症可能会导致嘴唇肿胀。有几种类型的过敏都可致嘴唇肿胀：

1.环境过敏

你或孩子可能对环境中的物质产生过敏反应。这些通常是不可避免的，包括花粉、霉菌孢子、灰尘和宠物皮屑。其他环境过敏症状包括：身体其他部位的肿胀，喘息，湿疹，打喷嚏，鼻塞。

2.食物过敏

食物过敏是嘴唇肿胀的常见原因。肿胀通常在吃了你或孩子过敏的东西后开始。许多食物可引发过敏，尤其是鸡蛋、坚果、奶制品和贝类。食物过敏也可能会引起面部肿胀，舌头肿大，头晕，吞咽困难，恶心，胃痛，咳嗽，喘息。

治疗食物过敏的唯一方法是避免过敏食物。如果吃过饭后嘴唇肿胀，应记录下来，并注意所有过敏症状。这可以帮你缩小引起过敏原因的范围。

3.其他过敏症

昆虫咬伤或螫刺也可能导致嘴唇肿胀。例如，如果你或孩子对蜜蜂过敏，可能在被蜇后全身肿胀。速效过敏药物，如苯海拉明可以帮助减少昆虫叮咬或蜇伤后的肿胀和瘙痒。

药物过敏也会导致嘴唇肿胀，药物过敏最常见的原因之一是青霉素。大约10%的人对这种普通抗生素过敏。

血管性水肿

血管水肿是一种发生于皮下组织较疏松部位或粘膜的局限性水肿，属于变态反应性疾病。这可能是由于药物、食物、粉尘等引起，也可能是遗传所致。肿胀会影响身体的任何部位，但在嘴唇或眼部最常见。

抗组胺药、皮质类固醇或肾上腺素可用于治疗此症。医生会根据病因和严重程度帮助确定正确的药物。抗组胺药对过敏性血管水肿的治疗效果良好。非过敏性和遗传性血管水肿通常对皮质类固醇反应良好。

损伤

面部受伤，尤其是在嘴巴或下颚附近，可导致嘴唇肿胀。根据受伤的类型，也可能有瘀伤、擦伤和流血等情况。

治疗外伤性肿胀的嘴唇取决于原因。对于轻度损伤，使用冰袋有助于缓解疼痛。也可以应用热量来减少肿胀。如果伤口很深，或者止不住血，立刻去急诊室寻求治疗。另外，要注意感染的迹象，如肿胀、发热、发红或压痛。

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