这样哄孩子，那你算不上合格的家长

大人哄孩子是再常见不过的场景了，生活中随处可见。然而，从孩子心理发育的角度来说，大家的有些做法可能会伤害他们。

✘ “宝贝是最漂亮的。”

在说这句话之前，家长可能都忘了一个人的容貌是天生的，孩子并没有做过任何努力也可以获得好的容貌，所以孩子再漂亮帅气，也不足以成为获得肯定的理由。家长应该把赞美和夸奖用在孩子的努力行为上，孩子的努力被肯定会更加自信，也会愿意做更好的自己。比如孩子尊敬师长，乐于助人，学习上进等等这些，应该更值得被肯定。

✘ “宝贝，快看这里!”

这种情况也很常见。如果孩子正在聚精会神做自己的事情，而家长却经常用这种方式打断他很不好。不仅打断了孩子的注意力，还可能打击他的积极性。要知道，注意力时间的长短可以慢慢提高，但如果经常被打断，对孩子的成长很不利。

✘ “别怕，打针一点都不疼的。”

有多少小朋友听信了家长的这句话，勇敢撸起袖子抬起胳膊，让医生打针、扎手指?等到针扎在孩子身上，孩子会立刻明白打针原来是疼的，自己被骗了。家长的本意是为了安慰孩子，可实际上却是在撒谎，让孩子失去了提前做心理预设的机会。

遇见这种情况，家长应先告诉孩子“打针会稍微有点疼，但为了身体健康一定要忍住，宝宝最勇敢、坚强了!”

✘ “给大家唱首歌，妈妈奖励你糖果!”

家庭聚会时，家长经常会这样逗孩子。不提倡大人用利诱的方法来让孩子屈服，当然更不能强迫。孩子愿不愿意展示才艺应该尊重他们自己的意愿，这种做法显然缺乏对孩子的尊重。想让孩子表演，不妨使用商量的语气询问“大家很喜欢听你唱歌，你可以给大家唱一首吗?”

✘ “把你的玩具给阿姨玩一玩吧?”

用这种话来逗孩子的大人也不在少数。如果孩子拒绝，会继续逗孩子说“你好小气啊~”如果孩子答应了，就笑嘻嘻的说“谢谢，阿姨刚才是逗你呢~你玩儿吧!”大人是在开玩笑，但孩子却会当真。孩子愿意分享，大人这时候拒绝其实是在伤害了孩子的真诚。

✘ “宝贝，妈妈帮你做。”

生活中还有一些家长总是扮演着万能家长的角色，任何事情都帮孩子代劳。看似为了孩子好，但却一次一次让孩子错过了自己动手锻炼的机会。家长的帮助很可能是孩子刚产生的好奇心立刻被浇灭。所以只要孩子还没求助，就让他尽情的探索吧。

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