绝不后退！21岁女子怀孕后仍志愿参与救火

据外媒报道，当地时间11月13日，澳大利亚的森林火灾仍在持续，超百万公顷的森林和田地遭到焚毁。当局发动几千名消防员参与救火，志愿队员也不甘落后，一名女志愿消防员怀有小宝宝，但她仍然表示要继续奋战在救火第一线，绝不退缩。

准妈妈消防员发文表态，回应朋友关心

这名女志愿消防员名叫凯特·罗宾-威廉姆斯，现年21岁，来自新南威尔士州，她在当地的消防局做了11年的志愿者。

怀孕14周的凯特表示，朋友们非常关心她的身体状况，都劝她暂停工作。为此，她在社交媒体发文表态：“我想告诉大家，我不会就这样放弃，只有身体不允许我继续时，我才停下来。”

全家都是志愿消防员，孕期仍将继续工作

据了解，凯特全家三代都是志愿消防员，她的妈妈、奶奶、老公还有婆婆都是志愿消防员。她说：“1995年发生火灾的时候，我母亲也怀了宝宝，她没有退缩，这是我家的传统。在我刚学会走路时，我的祖母就给我做了一件我可以穿的消防员服。”

她表示：“我不是第一位怀有身孕的消防员，相信也不会是最后一位。我依然可以做出自己的贡献，因此我还会继续做下去。”

自11月8日以来，澳大利亚的这场森林大火已造成3人死亡，200多栋房屋被焚毁。

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