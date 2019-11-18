孕期长了黄褐斑颜值下跌，怎么回事？

爱美是女性的天性，怀孕也不能阻挡。但孕期时身体可能会出现各种问题，比如长了黄褐斑。这可怎么办呢?今天和大家说说孕期黄褐斑的事儿。

孕期为什么会长黄褐斑?

1.孕期荷尔蒙

黄褐斑之所以出现及其颜色深浅很大一部分原因是受黑色素影响。孕期女性体内的荷尔蒙会发生变化，雌激素、孕激素增多，导致体内的黑色素变多，进而就可致黄褐斑出现、变多。值得庆幸的是，这种情况只出现在孕期，等妊娠结束后，受荷尔蒙因素影响的黄褐斑在会慢慢变淡，甚至消失。

2.孕期饮食影响

如果孕期饮食不当，也可能引起黄褐斑。为了确保自身健康以及给胎儿提供充足的营养，孕妇应确保饮食营养应均衡全面。但有些孕妇没有注重或饮食不科学，摄入含有谷胱甘肽的食物太少，会使得皮肤内的氨酸酶活性增多，继而就会导致黄褐斑出现。

黄褐斑一般长在什么地方?

这通常是有规律可循的。一般，容易出现前额、上唇、鼻子等地较凸出的地方，还有容易被紫外线照射的脸颊、下巴、手臂等处也容易长黄褐斑。另外，外阴、疤痕、乳头等原本颜色较深的部分在有孕后颜色往往会加深。

如何消除孕期出现的黄褐斑?

1. 做好防晒工作

孕期时，大家当然要外出多走走。但同时应做好防晒工作，建议以物理防晒为主，比如打遮阳伞、戴墨镜等。特别是容易被阳光直晒的地方，更要多注意。如此可以避免黄褐斑的出现或增多。

2. 激光消除

黄褐斑在妊娠结束后一般会慢慢淡化，但并不会立刻消失。有些情况严重的，药物治疗效果可能不太好。如果大家比较心急，可以考虑激光消除。但如果采取这个方法，一定要先了解清楚可能带来的作用，并避开哺乳期。还有提醒大家，如果决定激光消除黄褐斑，务必要选择正规医院进行。

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