“梅姨”案最新进展：孩子终于找到，父亲却已跳火车自杀

对于为人父母的我们来说，孩子出一点意外就足以摧垮我们。孩子生病是，被拐更是！

01

最近，一则关于梅姨案的新闻迅速登上热搜。

梅姨，真实姓名不详，平时以做红娘为生，暗地里倒卖孩子，涉嫌多起拐卖案件。

警方曾公布梅姨模拟画像公开征集线索，遗憾的是，时至今日，仍未将其抓捕归案。

此次，梅姨案再上热搜，是因为有了新进展。

13日广州增城警方通报，找回其中2名被拐儿童并组织家属认亲。

然而这个好消息来得太晚，其中一位被拐儿童的父亲，在寻子两年未果之后，因受不了孩子被拐的痛苦和煎熬，跳火车自杀……

难以想象这位父亲在发现孩子失踪之后，有多少个夜晚难以入眠，又踏遍了多少城市寻找孩子的踪迹；多少次失望之后又勉强安慰自己，一直找下去，总能找到的；然而终有一日，他耗尽了所有心力，绝望将他击垮，他跳下火车，结束了所有痛苦和煎熬。

02

申军良：

孩子被抢就是一个家庭失去了全部

申军良，梅姨案被拐儿童的家长，他一岁的儿子申聪2005年在广州增城被抢走。

是的，你没看错，他的儿子是被人抢走的，而且是光天化日之下被人从家中抢走。

事件发生在2005年1月4日，当时申军良和妻儿租住在广州增城石滩镇沙庄一栋四层民宅的305房间，白天他上班去了，妻子独自在家带孩子。

上午10点多钟，租住在308室的一对贵州夫妻伙同几个同乡，闯进申军良家中，捆绑控制住申军良的妻子，将1周岁的申聪抢走了。

曾经原本幸福美满的家庭，一夕之间变得支离破碎。

无法承受失子之痛的妻子一度精神失常，直到第二个儿子出生，她的精神状况才慢慢好转。然而，她好像着了魔一般，天天在屋里抱着孩子，不让人看，也不出门。

申军良则踏上了漫长的寻子之路，然而一无所获。

直到2016年，此案犯罪嫌疑人共5人先后落网。据嫌疑人张维平供认，2005年1月6日他通过中间人“梅姨”牵线，以1.3万元将申聪卖给河源市紫金县一对夫妇。

虽然有了线索，但是人海茫茫，直到今日，申聪依旧下落不明，申军良的寻子之路依旧没有终点。

他说，孩子被抢就是一个家庭失去了全部。

回望申聪被抢的这些年，妻子一度精神失常，他自己也经常失眠，要到夜里两三点才能睡下；母亲的身体也被拖垮。

为了支援他寻找孩子，年迈的父母甚至瞒着他在三伏天去帮忙挖沟，就为了每天60块的工钱。姐姐和弟弟也时不时地把家里的钱拿出来帮他找孩子。

从孩子被抢那一刻起，这个家庭的命运就发生了彻底的改变。

申军良如此，那些被拐儿童的父母亦是如此。

03

韩峰：孩子丢了，家停摆了

四川绵阳市成绵路的街头，有个修表摊一摆就摆了31年。65岁的韩峰坚持守在那里，期望着被拐的儿子能够沿着记忆的痕迹回到他身边。

在韩峰看来，家庭就像一块表，孩子是齿轮，父母是摆轮，谁也离不了谁。

自打儿子被拐走，他的家庭就停摆了。

1987年6月1日，韩峰跟往常一样出摊，6岁的儿子在一旁玩耍。

有客人来修表，韩峰专心工作，让孩子脱离了自己的视线。就是这么一会儿工夫，等他修完表，儿子已经不见了踪影。

韩峰先是失魂落魄地在附近区县寻找，之后的几年里甚至跑到辽宁、陕西，只要有人提供一点线索，夫妻俩无论多远都要跑过去寻找一番。

兜兜转转走遍了半个中国，希望的泡沫逐渐破灭，韩峰回到原地，选择了最笨也最无奈的方法—— 等。

时光一去三十载，周遭的一切都在改变，路变宽了，楼变高了，韩峰也变老了，只有那个修表摊依旧是30年前的模样。

“我就怕，孩子回来了，记不起，认不出。”

韩峰是幸运的，等待31年之后，他等回了儿子。

2018年12月，警方通过DNA比对，找到了韩峰的儿子。

今年1月6日，65岁的韩大爷终于与寻找了31年的儿子相认。那一天，韩峰一家人吃了31年来的第一顿团圆饭。

04

郭刚堂：

拐卖孩子是超越谋杀的罪恶。

电影《失孤》的热播，让郭刚堂走到大众面前。

郭刚堂，电影中刘德华所饰角色的原型，一个被拐儿童的父亲，寻子20余年。电影上映那天，他也去了电影院，看到影片中刘德华饰演的寻子父亲满脸沧桑地趴在摩托车上睡觉时，他起身坐到观影厅旁边的台阶上，咬着手指无声地哭。

“束缚着我的东西呢，它就是一个大网，我这一辈子不可能从里面逃脱出来。”

1997年他2岁的儿子被人贩子拐走，从此他就困在了网中。

骑着摩托车，车后插着寻子信息，他用了20多年的时间天南海北地寻找。自己的孩子没找到，他却帮好多个家庭找回了他们的孩子。

这段漫长的寻子路途中，他也见到了上千个失子家庭。失去孩子，对一个家庭对父母而言都是毁灭性的打击，他们无助、惊慌，也有抱怨、愤怒，最后可能绝望、偏激。

2011年，他到贵州都匀时，与被拐孩子宋彦智的妈妈张雪霞见了面。孩子的爸爸在宋彦智丢失第15年的大年初三选择跳楼自杀，剩下张雪霞还在坚持。

唐蔚华，在儿子王磊丢失后，从上海开车去广西，花了二三百万元寻亲，尽管人贩子抓到了，但至今孩子生死未卜。

“有的家长疯了、死了，有的家里甚至三个孩子都被拐卖了。”

“拐卖孩子是超越谋杀的罪恶。”

这话是对人贩子罪恶的最有力总结。因为他们伤害的不止是那些孩子，更是撕碎了那些家庭。

多少失去孩子的父母余生再无安稳，一辈子活在愧悔和思念之中，唯有不停地寻找，才算对孩子有点交代。

05

摧毁父母，

孩子出一点意外就够了

父母很坚强，为了家庭为了孩子，多苦多累的工作都能扛得起来。

父母也很脆弱，孩子出一点意外，就足以摧毁他们。

不久前，长沙一个9岁男孩被精神病人殴打致死，我始终忘不了男孩妈妈抱着孩子无助痛哭的模样，我甚至不敢想如果是我的孩子遭遇这样的意外……一想就全身发凉，脑海里一片空白。

日常生活中，孩子生个病，就能轻易摧毁父母所有的坚强。一次孩子高烧39度，凌晨2点多体温还是反复上升，我和孩子爸不敢耽搁，连夜带着孩子上医院。儿童急诊大厅里灯火通明，完全没有夜晚该有的宁静，很多家长抱着孩子焦急地等待着叫号，一边要安抚难受哭闹的孩子，一边要强忍着焦虑不安关注电子屏上的信息。

曾经在知乎上看过一个类似的话题：摧毁一个家长有多简单？

有人回复说，他小时候突发听力障碍，耳朵完全听不见声音，父亲带着他去上海治疗，他眼睁睁地看着半个月里父亲的头发全部变白。

摧毁一对父母，孩子生一场病就足够了。

更别提孩子被拐，孩子意外身亡，他们的父母又该怎么活？

有些父母虽然又生了孩子，但是这无法抵消他们心里的痛和悔。

看过一个网友的故事，她6岁的时候才从邻居的闲言碎语中知道自己原本有个哥哥，不幸出意外死了，然后才有了她。

一次饭桌上她没憋住，问她父母：我是不是有个哥哥啊？亲生的哥哥。

父母没有回答，但是她永远忘不了爸爸的眼泪和妈妈失去冷静的眼神。她慢慢地懂得，哥哥就是扎在父母心头上的一个钉子，稍微碰触就会痛彻心扉。

这就是父母的爱，坚强又脆弱。

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