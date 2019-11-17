宝宝断奶后这样做，可能会让食欲大增

春秋时节比较适合断奶，不过很多宝宝习惯母乳后不爱吃奶粉，断奶后连辅食都没兴趣了，这让妈妈们急得团团转。可不管怎么哄怎么骗，宝宝就是不开口，这可怎么办？

宝宝断奶后，为什么会食欲不振？

刚刚断奶的宝宝，食欲多多少少会发生一些变化。这主要是因为饮食结构突然发生改变，宝宝需要一个适应的过程。如果宝宝断奶前就已开始添加辅食，食欲不会出现太大的变化。如果直接从母乳过度到奶粉或辅食，不管从口味还是食物性状，宝宝一时难以接受属于正常现象。

给宝宝断奶不像想的那么简单，首先要选择合适的时机。如果断奶前宝宝出现口腔或其他疾病，会导致食欲和精神状态不佳。强行更换新的食物，只会让他们更加排斥。

宝宝断奶后的饮食，可以先用配方奶粉过度一下。很多宝宝可能一时也难以接受奶粉，建议妈妈选择和母乳相近的口味。因为宝宝味蕾十分娇嫩，重口味的刺激会导致偏食、挑食现象。

宝宝断奶后，如何改善食欲？

虽说宝宝断奶后食欲不佳的现象很常见，但长此以往很容易导致营养不良。为了宝宝能安稳的从母乳过度到奶粉和辅食，妈妈们可以试试以下几个方法：

1.适当添加辅食

大多数宝宝都是吃了辅食之后才会断奶，随着辅食种类的增加，宝宝开始适应不同的食物味道。如果宝宝不吃奶粉，可以尝试在他经常吃的米粉中加一些。观察宝宝没有异常反应，再循序渐进增加，直到可以单独吃奶粉。

需要注意的是，宝宝的第一口辅食需要选含铁的米粉。这是因为妈妈孕期储存的铁剂，只够宝宝出生后4-6个月的消耗。

2.使用仿母乳奶嘴

母乳喂养的宝宝，通常不喜欢吃奶嘴。如果发现宝宝不愿吃奶粉，首先要考虑是不是奶嘴的原因。目前市场上有很多奶嘴，建议给宝宝挑选仿母乳的奶嘴。这种奶嘴不管是颜色质地还是形状大小，都非常接近妈妈乳房，容易让宝宝接受。

3.延长两餐间隔时间

宝宝不饿的时候喂奶粉，自然吃不下去多少。可以将两餐间隔时间相对延长，期间不要给宝宝添餐，适当增加运动次数，等到宝宝饿的时候自然也就愿意吃了。

4.挑接近母乳配方的奶粉

奶粉的配方和口味越接近母乳，宝宝接受起来就越容易。而且接近母乳配方的奶粉，也更有助于宝宝消化吸收。尤其是母乳中27%的α-乳清蛋白，对促进宝宝睡眠和大脑发育有重要作用。

5.按照月龄选择辅食

不同月龄的宝宝由于消化能力和营养需求有所差别，所以在食物质地的选择上也不同。宝妈们选购辅食时一定要根据宝宝的月龄，挑选适合宝宝月龄的种类。

一般1岁以内的宝宝主要以奶类为主，前6个月可纯母乳喂养，4-6个月后适当添加辅食。

宝宝刚开始加辅食，应以米糊、米汤、菜汁、菜泥、果汁、果泥为主。等6-7个月时，可慢慢添加烂粥、鱼泥、肝泥、豆腐泥、蒸蛋等泥状食物。随着长牙期的到来，8-10个月时就可以吃碎肉末、碎菜末和烂面条了。1岁左右，软米饭、面条、饺子、馄饨、碎块肉、碎块菜等食物，也可以尝试了。18个月后，所有辅食都可逐步向成人饮食过渡。

6.给宝宝足够的安全感

为了尽快给宝宝断奶，不少妈妈采用强制或者极端的方法。这样虽然断奶时间快，但很容易让宝宝失去安全感。0-3岁是宝宝建立安全感的重要时期，即使给宝宝断奶也要陪在他们身边，愉快的心情会让宝宝更容易接受食物。

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