赶紧@老公，这些运动可以让他更持久

性与运动有着密切关系，大家造吗?想要拥有美满的性生活，那么大家可要行动起来，坚持适度运动哦~

运动和性关系密切

美国着名性健康专家斯迪芬·C·乔治曾说过，运动是强力“性”奋剂。

首先，人通过运动可以增强自身的的性能力。这是因为在运动的过程中，骨盆肌、阴道附近的肌肉收缩能力提升，血液循环加快，触觉更敏锐。其次，观看激烈的比赛会激发的人性欲哦~

据相关研究发现，在足球等赛事期间，不仅仅是参赛者体内的睾酮、皮质醇的含量会增加，观众也是如此。众所周知，睾酮能够提高人的性欲，而男性体内激素变化更明显，性欲也会更强。

还有，适当的性爱可以激发人体内多种化学物质，让人兴奋起来。在重大活动前享受性生活，能帮助调整状态，激发潜能，提高竞技水平。

提高性能力的运动

可以说，热爱运动的人们往往更“性福”。所以要想拥有更美满的性生活，那请坚持适度运动。以下给大家推荐几项适合大众进行的“提性运动”：

1.慢跑

慢跑可以促使腹部以及臀部的肌肉变得更富有弹性和更结实，并且可以给心脏提供更多的氧气，让男性更坚硬，每次慢跑半小时为宜。

2.提臀

要想性生活体验很棒，不妨多做提臀运动。在做这项运动时，大腿的肌肉处于紧绷的状态，进而使骨盆肌肉力量增强，帮助你未来获得更多的快感。

3.瑜伽

通过瑜伽这项运动，大家的肢体可以得到锻炼会变得更灵活且更有力量，在性爱时也可以更好与对方契合。

4.游泳

对于女性来说，蛙泳是非常棒的选择。在做这项运动的过程中，女性的腿部肌肉、盆底肌肉以及腹肌都得到了锻炼，会帮你更容易获得高潮。

此外，年轻人还可以参加篮球、兵乓球等竞技性球类运动，而年长者可以选择太极、快走等运动项目。至于运动强度，建议根据自己身体情况来定。一般以身体微微出汗，第二天身体无疲劳等不适为宜。还有，重在坚持。

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