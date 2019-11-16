谈“唐”色变丨三类女性易怀上唐氏宝宝！

现在医学发达，生育风险降低不少，绝大部分妈妈都能生下健康宝宝，但还是有一些妈妈不幸生下畸形宝宝，比如唐氏儿。宝宝患这种病不仅无法有效医治，还会给家庭带来巨大的负担，所以为大家一定要去做孕期产检，避免这种困境出现。

三类妈妈，易怀唐氏宝宝

1.有家族遗传史

虽然在学术界对唐氏综合征是否会遗传还没有明确的结论，但是作为一种基因病，你很难说它完全没有遗传性。所以只要家族中有人患过唐氏综合，就要提高警惕，一定要及时去医院做检查。

2.高龄产子

随着年龄的增长，夫妻俩的身体机能慢慢变差，精子和卵子的质量也会下降。对于女性而言，随着年纪慢慢变大，身体在生成卵子时发生染色体异常的风险会增加，胎儿发生畸形的几率也会上升。因此，高龄孕妇的唐筛和各种排畸检查一定要做。

研究发现，准妈妈年龄大于35岁，生下唐氏综合征的孩子的几率可达到0.28%。

3.服用过致畸药物

准妈妈作为特殊群体，在服药时一定要遵医嘱，千万不能盲目用药。在孕早期，不少准妈妈不知自己有了身孕，服用某些药物有可能导致胎儿畸形。所以这里要提醒大家，怀孕后一定要告诉医生，自己在怀孕前后服用过哪些药物，以便医生做出正确的诊断。

孕期排畸，可做这三种检查

只要这三种检查都没有异常，就基本上会是个健康的宝宝。

1.唐筛

唐筛是一种常见检查，它并不能直接诊断出胎儿有没有患唐氏综合征，只能做出一个大概的推测。所以如果查出来是高危，大家也不要绝望，因为高危并不是代表胎儿就是唐氏综合征患者，接下来还需要通过羊水穿刺以明确诊断。

2.羊水穿刺

这项检查就是抽取一些包裹胎儿的羊水做检查。从羊水中可以提取到胎儿的DNA，从而检查全部的染色体，准确判断出胎儿有没有患唐氏综合征。需要提醒的是，羊水穿刺的风险较大，有可能引发感染甚至是流产，所以最好去大医院做相关检测。

3.DNA血检

这项检查相对安全，不会对胎儿造成损伤，只需抽妈妈的血液做检测即可。在孕期，准妈妈的血液中会存在一些胎儿的DNA。检测这些DNA，就能诊断出胎儿患唐氏综合征的几率。

大家做完唐筛后如果感到不放心，还可以选择做羊水穿刺和DNA血检。这三项检查都没有发现异常，说明孩子患唐氏综合征的可能已经很低了，大家只需保持均衡饮食，等候宝宝降生即可。

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