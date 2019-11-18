妈妈持刀刺杀儿子还抢夺警察配枪，被当场击毙

据英国《每日邮报》报道，上个月，美国内华达州亨德森地区发生一起持刀伤人案件。一位妈妈持刀刺杀儿子，被赶来的警察当场击毙。目前，这起案件正在进行调查。为让民众了解事实真相，警方公布了执法记录仪拍下的现场视频。

孩子报警称遭妈妈持刀行凶，警察前去处置

据了解，遭击毙的妈妈名叫克劳迪娅·纳迪娅·罗德里格斯，现年37岁，而被刺伤的儿子名叫温斯顿·李·泽维尔·布兰登，今年只有6岁。

10月21日中午，警方接到一名孩子的报警电话，他一边哭一边说，他的妈妈想要杀了他。接线员在电话中还会听到妈妈的说话声：“是他们逼我这样做的，我们一起去死。”接着又听到孩子求饶声：“不要杀我，不要杀我，不要杀我！”

接到报警后，两名警察立即前往现场进行处置。一名警察先上楼敲门，布兰登打开了房门。看到布兰登浑身是血，警察马上通知同伴呼叫救护车，随后进入屋内。

妈妈抢夺警察配枪被击毙，此前有过家暴前科

当时，妈妈罗德里格斯全身赤裸，身上还沾了不少血，情绪十分激动。警察问她发生了什么事，她置之不理，反而朝警察大声叫道：“你应该杀了我！”随后，她就冲向警察，和警察纠缠在一起。

混战中，罗德里格斯被摔到在地上，却成功把警察的配枪抢到手中，并且打了一枪，所幸没有击中任何人。就在这危急时刻，另一名警察连开两枪击中罗德里格斯，接着用对讲机向上级汇报情况。

罗德里格斯被紧急送往医院，但因头部中弹抢救无效死亡。儿子布兰登被送往另一家医院救治，医生表示，孩子被刺了25刀，并无生命危险，治疗后会恢复健康。

事情发生后，当值的两名警察被要求行政休假。据调查，妈妈此前有家暴的犯罪记录。在2015年到2017年的两年里，她因家暴被警方逮捕4次。

据悉，罗德里格斯已经离婚。她和前夫有三个儿子，布兰登是小儿子，布兰登的两个哥哥都曾被妈妈家暴过。

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