宝宝拉肚子，护理姿势要对

有了娃以后，咱们立马成了“铲屎官”，一个重要的日常工作就是检查宝宝的大便是否正常。拉肚子这一大便异常很常见，虽然不是大事，但如果家长护理方法不对可能会延长病情，让宝宝多遭罪。

1.不要随意使用抗生素

有的宝妈一发现宝宝拉肚子，立马给其服用抗生素。然而，若宝宝是因为细菌感染引发的拉肚子，服用抗生素才有效。但如果不是这种情况，不仅无法治疗拉肚子，反而还会破坏肠道菌群增长，加重病情。因此，对于要不要给宝宝服用抗生素，用什么抗生素等等，最好还是听医生的建议，合理使用。

2.饮食清淡

有一些宝妈认为宝宝拉肚子了，肠胃比较脆弱，吃得越多也拉得越多，于是就给宝宝禁食，或只让他吃米汤这些的流食。虽然是好意，但其实只可能会加重脱水、低血糖、电解质紊乱等情况，反而不利于宝宝恢复。

实际上，宝宝拉肚子期间，饮食清淡些就行，鱼类、蛋类或是禽肉都能正常吃，只要不要选择那些脂肪太多或蛋白质含量很丰富的食材就可以，比如肥肉、海鲜等。还有，为了避免增加宝宝肠胃负担，建议尽量采用蒸、煮的烹饪方法，并少盐、少油、少糖。

3.及时补充水分，以免宝宝脱水

为了避免宝宝出现脱水情况，建议宝妈给宝宝喝些淡盐水或是稀释后的果汁，以补充身体所流失的水分。若宝宝出现脱水情况，宝妈可以这样护理：

A.轻中度脱水

如果宝妈发现宝宝有嘴唇干裂、尿少、尿黄、哭时少泪等表现时，宝妈可以让宝宝口服补液盐，以防脱水。口服补液盐可以很好的缓解轻度脱水，在正规商店就能买到。

B.重度脱水

若宝宝脱水情况加重，且伴有严重呕吐、无尿等症状，应立即就医，可能需要输液补液，以免延误病情。

4.不要让宝宝食用高糖分的食物或液体

由于拉肚子，宝宝体内的乳糖酶也可能会流失。此期间，尽量不要让宝宝食用高糖分的食物或是液体(牛奶、炼乳)。必要时，宝妈可以考虑给宝宝适当补充益酸菌，以促进肠道菌群的平衡。

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