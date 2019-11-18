恭喜Papi怀孕啦~但不得不说，职场女性生个孩子不容易

Papi酱官宣怀孕了!!瞬时间这一消息就爬上了微博热搜榜!没有婚礼、没有钻戒、甚至双方父母都没有见过面，和老公相恋十年、结婚五年，很多人都认为这样一个独立有才华，三观超正的女孩子会是个丁克，然鹅，她怀孕了!

Papi酱自2015年底开始走红，凭借着幽默短视频，深受广大网友的喜爱!

近来，除了拍短视频外，她还参演了电影和综艺节目，从一个超级网红渐渐过度成为真正的长红艺人。

但是就在事业正红火的时候，她选择生宝宝了!

就在近期的一档节目中，Papi酱就关于职场女性生娃这个话题，还发表了自己的看法，她表示：

实话，职场女性生娃这也是经常谈到的话题，

为什么被多番提起，

真的是因为太难了……

“生了孩子怕饭碗丢了”

“生了孩子，职场女性肩上的重担又多了一份”

“现在职场对于女性还是很不公平的，面试都不问专业知识，都问准备什么时候要孩子orz”

近期，关于#职场女性敢不敢怀孕#这一微博热门话题，也引发了不少网友的讨论。

众多无比现实的言论，反应了当下职场女性的艰难：

也有网友非常义愤填膺：职场女性要孩子那么难，难道男人就不该付出点?

在密集的声讨中，有一位网友袒露自己在工作时怀孕受到了优待，也立马遭到了网友的攻击：

好难!职场女性生娃，往大了说怕岗位被人代替、怕事业发展受到影响，往小了说事情做少了还要面对来自同事的苛责!

之前有一位演员被曝出在拍戏时流产，也是让人心酸了一把。

演员张萌，在拍戏时发现自己怀孕了，但因为不想耽误拍戏进度，一直没有跟剧组说。

谁曾想，某天她在拍戏过程中发觉身体不舒服，失去了自己的孩子。

她的经纪人在电视剧杀青后，说出了这件事情：

虽然有很多人说是这个演员自己作，有孩子还拍戏，没了活该，

但这难道不是职场女性的心酸吗?

明星尚且这般无奈，更不要提普通的职场女性了!

想当初，Papi酱15年底开始火，也没有选择生孩子，为啥?

我相信在那段忙碌的时期，生孩子也不会在Papi酱的考虑范围内吧!

因为事业一旦停滞或者放缓，后面怎么发展也就未可知了!

说真的，小花妈看到这个话题还是觉得有些许心酸的。

现在很多女性追求独立自主，想要拥有一份属于自己的事业，

但很无奈，女性在这个社会中被赋予了很多角色，

不光要能在职场中站住脚跟，还要兼顾家庭，照顾丈夫、孩子、年迈的双方父母。

当然，小花妈并不否认男人也担负起了一定的职责，

但事实上，女性往往在家庭上付出的更多些~

而生孩子这件事，更是男人无法替代的。

小花妈在网上看到这么一段话，觉得很有道理：

所以，很多想当妈妈的女性们，选择自己想要的生活就可以，真的不要用纠结太多!

要相信，即便为了娃暂时放弃事业上的奋斗，但只要你愿意，回归职场你依然可以做的很棒!

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