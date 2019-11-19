男人婚后被要求上交工资卡，这是应该吗？

近日，小花妈在微博上看到一个热门话题#结婚后男人工资该不该上交#。虽然这个话题老生常谈，但就是莫名感觉非常interesting，遂仔细研究了一番。

事情源于有一个网友分享了自身的经历，请网友们给她出出主意，详情如下：

这条求助引来了一万多条评论，有的网友还挺义愤填膺的：

有的网友倒是很支持这位准妈妈：

还有的网友非常理性地说出了自己的看法和经历：

小花妈就事论事，在这位准妈妈的“控诉”中，有一个词语用错了——理应。

两个人结婚成家，一方愿意把工资交给另一方保管，是出于信任、出于爱，但如果一方要求另一方去做这件事情，性质就改变了。

“你应该把工资交给我……”

“你应该在家做家务带孩子……”

“你应该……”

所有家庭当中的事情，用应该去要求，反而多了很多生分和隔阂。

在这位准妈妈的经历中，我们看到了一个没有安全感的妻子对丈夫的“要求”，

我们也看到了一个丈夫，为了维护自己独立人格的坚持。

其实，早前关于这个话题就有过很多调查，

很多坚持工资不上交的男性，无非出于这几个原因：

“男人多好面子呀，总问老婆要钱算怎么回事……”

“老婆花钱的地方多，都交给她，冷不丁的都给花完了……”

“万一都给老婆了，以后过不下去难道我要净身出户吗……”

当然，坚持要上交工资的女性，也有自己的理由：

“这是一种承诺，这是男人对家庭，对老婆的承诺……”

“男人没有钱就不会到处乱跑啦，不会有其他莫名其妙的花费……”

“男人有钱就变坏……”

其实，让小花妈来说：夫妻之间离开忠诚和信任谈谁管钱那是扯淡!

“你会理财，所以把钱给你打理比较好。”

这句话不对，

应该是“我很信任你，而你又比我懂得理财，所以钱给你打理我放心。”

其实，要解决谁管钱的问题，本质上是如何维护夫妻关系的问题。

如果夫妻关系到达了一个非常和谐、彼此尊重信任的状态，那么谁管钱也不再是个大问题了。

当然啦，小花妈才不是这种只会讲大道理的人，我必须要给大家解决问题嘛~

除了把工资由一方交给另一方，咱们还有很多理财方式可以选。如果实在不能调和，那不妨试试下面这几种方法哟~

PlanA：AA制

虽然听起来有点冷酷，但却是现在很多夫妻之间的相处方式，很时髦!

好处：双方能够充分的保持独立，避免了很多矛盾

坏处：容易导致夫妻感情疏远，特别是对于思想传统的人来说

PlanB：家庭部分共同开支

夫妻双方可以独立保管自己的工资，但需要给家里添置物品时，双方都该拿出资金支持。

好处：能照顾到双方的感受，给予彼此空间

坏处：容易因为消费观不同造成矛盾，如果双方不善于沟通，那真的很难办

当然啦，对于这种情况，小花妈建议，如果家中要添置什么东西，更想买的一方可以多出一点钱，这样也是可取滴。或者独立开个户，双方每个月固定打款进去，也不失为一个方法。

其实说白了，凡事有商有量，如果一方不同意那就另寻他法，没必要要求对方无条件听从自己，特别是关于工资卡要不要上交这件事。

夫妻之间嘛，最重要的是开心啦~

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