为何以前养一窝也不是事，如今带一个孩子都难心

我们在生活中总听到有人吐槽：原来养孩子养一窝也不是个事，各个没事满地乱跑。现在带个孩子就跟伺候祖宗一样。生下来就要送保温箱照蓝光，1岁前还不让吃盐。原来哪有那么多讲究，大人吃什么，小孩吃什么，一个个还不养得蛮好的。

是不是听上去还蛮有道理的，不知道如何反驳？

那大王今天就来告诉你如何反驳咯。

首先，原来的孩子一个个养得蛮好就是个伪命题。

来，看数据：

不说太久远的年代，仅仅是30年前的5岁以下儿童死亡率就是现在的6倍以上。

营养不良率也随着时间的推移大幅下降。

而且农村孩子的死亡率、营养不良率都显著高于同一时期的城市儿童。

这完全可以论证出现代更精细化的养育方法，可以显著提高孩子的发育水平与安全保障。

其次，原来的家长也没有那么轻松。

以前的社会，就算带孩子再辛苦也只会在自己的小圈子里说句养孩子不容易，没有更大的发声平台。

不像现在社交媒体如此发达，大家的情绪更容易被别人所知，带孩子辛苦也就成了社会话题。

现在人都有社会不安全，人贩子比以前多的错觉。也是因为媒介发达信息爆炸，经常能看到相关报道。

现在有一个东北孩子被拐，可能当天广东的网友就都知道了。

原来隔几条街，被拐了孩子你都不知道。

其实拐卖儿童数量是逐年下降的，2012、13、14、16年，全国法院审结拐卖妇女、儿童犯罪案件数量分别为1918件、1313件、978件与618件。

以前的人带孩子压力有多大，也有一个数据可以佐证。

大家都知道带孩子的主力军是女性。德国《社会精神病学与精神流行病学》杂志曾发布《中国自杀率报告：2002~2011》的论文称，1995年至1999年，15岁至34岁的中国女性公民之中，每10万人里年均约有35.2名农村女性自杀。而2011年，这一数字减少为每10万人之中只有3例，降幅超过了90%。

根据马斯洛需求理论，原来大家带孩子也就管个温饱，满足孩子的生理需求。

现在有条件了，都上升到最高层的自我需求了，希望孩子可以达到自己想要他达到的样子。

我在网上听人这么讲：

养狗轻松吗？

土狗是很轻松的，给口吃的就行；

宠物狗困难些，要花时间打理；

想要宠物狗听话有技能更难一些，自身还要掌握一定的知识；

想要养一只能打比赛的狗，这就不是普通人的事了。

养孩子同理。

有人喜欢说：

【以前的孩子不都养得好好的吗？】

【我不就是这么把你养大的。】

【陈二狗从小没吃过奶粉，馒头就着菜汤还不长了1米9。】

其实前两句的逻辑错误属于「幸存者偏差」，举个简单的例子：

你一辈子闯红灯没被撞着，并不代表你闯红灯没有增加你出行的风险，闯红灯就没问题。

随着科学育儿的普及，婴幼儿的营养不良率和死亡率均大幅下降。我们选择「伺候祖宗式」的科学育儿是为了我们的孩子有更高的几率健康成长。

而最后一句属于逻辑谬误中的「轶事证据」，再举个例子：

博尔特背着袋大米，百米可以跑12秒，仍然比绝大多数人快得多。但是你不能说背着袋大米对跑步速度不会有影响。

育儿就是把过程交给逻辑，把成败交给概率，把结果交给时间。

科学育儿正是为了让孩子有更高概率去健康、快乐的成长下去。科学不等于成功，但是更容易成功。

父母与孩子一样，都是一个需要不断学习成长的角色，希望我们的辛勤付出，可以给孩子们带来一个更美好的未来。

与诸位共勉。

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