温馨提醒，哺乳期请谨防乳腺堵塞

产后，很多宝妈会选择给宝宝母乳喂养。但有时候乳汁太多，宝宝没有吃完，产妈若是没有及时排出，造成乳汁淤积，就很容易引发乳腺堵塞，甚至引发乳腺炎。那么产妈该怎么避免乳腺堵塞呢?

1.定时排奶

乳腺堵塞主要是因为奶水没有及时排空。虽然有给宝宝喂奶，但宝宝胃口有限，乳汁并没有完全排空。这种情况，宝妈可以利用吸奶器将左右两侧的乳汁吸尽，避免乳汁淤积出现肿块，引起乳房胀痛。

2.正确的哺乳姿势

不管是剖腹产还是顺产，产妈都应该采用正确的喂奶姿势。这样乳头不仅不会感觉到疼痛，乳汁也会更容易流出，方便孩子吃奶。

A.剖腹产妈妈：侧卧喂奶

产妈侧躺在床上，身后放上几个枕头，一只胳膊搂着宝宝的头，另一只手扶住宝宝身体或是用绵软的物品垫一下，让宝宝与自己面对面，这样更方便宝宝吃奶。

B.顺产妈妈：坐着喂奶

产妈坐在有椅背的椅子上，抱起宝宝，吸吮左边乳房时，将左脚放在凳子上，这样可以抬高宝宝，方便喂奶，反之同理。在喂宝宝吃奶前，产妈可以用另外一只手托起自己的乳房，挤掉之前残留的奶水，然后用乳头试探宝宝，让其自动打开嘴巴。喂奶时，要让宝宝含住整个乳头。宝宝在吸吮时，宝妈也可以轻轻给乳房进行按摩，这样宝宝更容易喝到奶，同时也不会压倒宝宝的鼻子。

3.进行热敷或是冷敷

当宝妈出现乳腺堵塞的情况时，乳房内会有硬块，这个时候可以对乳房进行热敷或是冷敷。适当热敷可以很好的扩张乳腺管，疏通奶结，同时也可以刺激乳汁分泌。但需要在热敷后立即让吸吮。如果没有办法及时喂奶，建议还是冷敷的好，冷敷可以降低乳房周围温度，避免乳腺管水肿，同时也能很好的减轻阵痛并控制炎症。

4.请催奶师帮忙

如果宝妈试过很多方法但始终没有办法解决乳腺堵塞，应及时选择专业的催奶师，通过按摩的方法来疏通乳腺管。

在生完宝宝后，大家应及时给宝宝喂奶，就算没有奶水，也要多给宝宝吸吮，这样更有利于乳汁分泌，同时也不会出现乳腺堵塞或是疼痛感。如果已经出现了乳腺堵塞的情况，也可以试试上面这几个方法来缓解哦~

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