学会这几招，小家伙安睡到天亮

宝宝半夜不睡觉，让家长十分头大。如何让宝宝快速入睡，提高睡眠质量呢?下面教给父母们5招。





1.白天少睡

宝宝的睡眠时间段会随着成长越来越集中。若宝宝还是白天容易睡，晚上精气神足的话，建议家长减少宝宝白天睡觉的时间，可以采取叫醒喝水、玩耍的方式，还可以在宝宝睡的最久的那一觉前少给他吃些食物，当他觉得饿了，便不会睡很久了。宝宝白天入睡时间变少，晚上自然而然感到疲劳，就会睡得很好了。

2.多增加户外活动

带宝宝白天外出活动，可以使他们的身体受到适度刺激。消耗了精力，晚上宝宝自然会想睡觉。家长还可以让宝宝在婴儿车中睡觉，慢慢调整到床上睡觉，以此来培养他们的睡觉习惯。

3.孩子睡觉哭闹不要立马就抱

宝宝在6个月大后，晚上时有哭泣的情况，这是正常的。如果孩子哭泣的时间很长，家长则要安抚孩子，采取拍哄等方法来稳定他们的情绪。家长切记不要立马哄抱孩子，如果孩子形成只要哭父母就会来抱自己的想法，更难以养成独立睡觉的习惯。

4.减少宝宝和妈妈一起睡觉的次数

家长在宝宝6-7个月大的时候，就不要同宝宝一起睡觉了。随着年龄的成长，宝宝的活动能力也越来越强，晚上睡觉闹腾，翻来覆去，很容易摔下去。而且和宝宝一起睡觉，也会影响到妈妈的睡眠质量。因此，让孩子在关键期学会独自睡觉非常必要。一般来说，与父母一起睡觉时间越长，宝宝越难自己睡觉。

5.给宝宝安抚物品

大部分宝宝对特定的物件有依赖，它们能带给宝宝安全感与安心感。若宝宝入睡困难，可以给他一个平日里喜欢的玩具或者玩偶陪着他。在安心放松的状态下，宝宝更容易入睡。家长需要确定这些物件是否安全，最好是不会发出声音的，布玩偶最好。有条件的话，可以准备两个安抚物，防止宝宝弄坏其中一个后，有替代品哄宝宝入睡。如果要选择玩具的话，家长要确保玩具上的装饰物已经减掉，防止宝宝拔下来吃进嘴中。

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