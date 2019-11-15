小家伙学步爱垫脚尖？原来是这么回事！

有细心的宝妈发现，自家宝宝在学走路时总爱垫着脚尖，再怎么纠正，宝宝还是喜欢这样走路。那么，究竟是什么原因造成宝宝爱垫着脚尖走路呢?

宝宝踮脚走路的原因

1.足跟肌腱还没发育好

刚刚学走路的宝宝很喜欢垫着脚尖走路，这主要是因为足跟肌腱还处在发育阶段，身体协调能力还不是很好，因此他们会通过垫脚尖的方式来保持身体平衡。这种表现不会持续很久，一般几天到两个月左右不等。随着宝宝足跟肌腱发育的完全，掌握了平衡能力，垫脚尖的行为也会逐渐消失，宝妈别太担忧哦~

2.贪玩学人家

宝宝好奇心重，模仿能力强，看到别人踮着脚尖走路，自己也学着这样走路。这种情况，宝妈无需太过担心，宝宝只是觉得好玩而已，过段时间就会恢复正常。

3.接触了不同材质的地面

宝宝脚底神经比较敏感，如果接触到不同材质的地面，宝宝有可能会出现垫脚尖走路的情况。但要注意，如果这种情况出现超过2-3个月，并且通过引导仍然没有纠正过来，应立即去医院就诊。

宝宝学步期间注意这些事

1.不要过早给宝宝穿鞋

很多宝妈在宝宝学走路时，为了不让他们的脚底受伤会给穿上小鞋子。但宝宝光着脚丫走路挺好的，不仅能让足部变得更加灵敏，同时也能加强大脑对足部的控制。不建议宝妈过早给宝宝穿鞋。

如果天热比较热，宝妈可以将房间地面打扫干净，让宝宝光着脚走路。秋冬季呢，宝妈可以给宝宝穿上柔软防滑的学步袜，这样也可以锻炼宝宝足部的灵敏度。等宝宝走路能走稳可以进行户外运动后，再给宝宝穿上鞋子也不晚。

2.不要使用学步车

宝宝在学走路时，一些宝妈都会给其使用学步车，为的就是让宝宝尽快学会走路。但学步车坐垫比较高，宝宝需要垫着脚尖才能接触地面，时间久了，宝宝容易习惯垫着脚走路。因此，不建议宝妈给宝宝使用学步车。

宝宝学走路期间难免会有踮脚尖的行为，这只是暂时的。但如果发现宝宝长期垫着脚走路，宝妈就要及时纠正，若效果不好则应及时就医。

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