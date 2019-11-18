一秒入冬！护理方法学起来，让娃少生病

相信大家双11“血拼”完，都在焦急的等着快递，然而快递可能没先到货，冷空气却先来了。近日中央气象台提醒，新一波强冷空气将自西向东影响我国大部分地区，尤其是长江中下游及其以北地区，将会有4～6级风，气温下降6～10℃、局部地区降幅可达12℃以上。

以江浙沪为例，冷空气来袭之后气温将跌至个位数，有些地方晚间甚至只有0℃，前一天还可以穿着短袖浪，后一天就冷的要翻出秋裤，各位是不是后悔没有给宝宝多买两件厚衣服呢？

当然随着气温降低，宝宝护理可不仅仅是穿厚衣服这么简单，如果没有进行相关的护理，那么孩子可能要面临很多问题，这个冬天也将过的很不顺畅。那么，冬季宝宝护理，要注意哪些方面呢？

1.皮肤护理不能少

冬天气候干燥、温度低，宝宝皮肤极容易出现各类问题，比如瘙痒、过敏、湿疹等等。这是因为宝宝皮肤角质层还没有发育完全，对外界抵抗力较差，尤其是在冬天很容易干燥、皲裂，更容易出现各种皮肤问题。

所以一旦进入冬天，滋润宝宝皮肤是不可缺少的任务，建议每次洗脸、洗澡之后，要马上给他抹上一层婴幼儿润肤露。注意不要太频繁的给宝宝洗澡，洗澡水不宜过热，洗澡时间也不能太长。

2.接种流感疫苗

秋冬季节流感肆虐，为此有不少妈妈询问，应该怎么做才能预防宝宝患上流感？虽然调整作息，改善饮食可以有效增强免疫力，但是预防流感最好的方法还是去医院接种对应的疫苗。

需要提醒的是，虽然成年人的抵抗力比小孩子强，但是也可能架不住秋冬季节细菌病毒的疯狂，所以有条件的也给自己接种疫苗，这样才能有更好的状态去照顾孩子。

3.做好家庭卫生

想要宝宝少生病，一方面是提高他们的抵抗力，另一方面就是要降低接触细菌病毒的概率，这就表示要做好家庭卫生。每次饭前便后，要带着孩子洗洗手，可以有效避免病从口入。

作为家人，我们从外面回来，不要马上去接触孩子，而是脱去外衣，洗干净双手后再陪孩子玩。另外在天气不好、流感爆发的日子，不要带孩子去人员密集的区域，同时还要经常开窗通风换气。

4.防治冬季便秘

一到冬天，原本肠道健康的宝宝突然出现了便秘问题，这可能是因为饮食结构没有及时跟着季节调整。此时应该多给宝宝补充水分，另外还要多摄入富含纤维素的食物，比如西兰花、芹菜、西梅等等。

除此以外，给宝宝穿太多衣服也可能导致便秘。这是因为衣服穿太多，宝宝就容易出汗，体内水分也相应减少，大便也就变得干结了。所以记得即便是大冬天，也不能把孩子裹成球，电热毯、热水袋也要慎用。

5.小心捂热综合征

有些家长担心孩子冷，就会给他们穿很多衣服，尤其是一些上了年纪的家长，恨不得把孩子包成球。然而这种行为，不仅容易导致感冒，还可能出现捂热综合征。事实上孩子活动量比较大，更容易感到热和出汗，所以不能以成人的冷暖来衡量他们穿衣量。

那么一般给宝宝穿多少呢？其实宝宝并不是那么怕冷，平常和成人穿差不多的衣服就行，如果是比较活泼的宝宝，那么还可能要少穿一件。平常多去摸摸孩子的后背，只要是温热的就说明他们不冷；如果已经出汗了，那么就赶紧减少衣物。

6.冬天洗澡要防凉

冬天给宝宝洗澡可是一件麻烦事，稍不留神就可能感冒受凉。这里建议，给宝宝洗澡前，最好能打开浴霸或者电暖气，等洗澡间温度上来了，再给他们洗澡。切记在给宝宝洗澡的时候，最好能关闭这些取暖设备，因为浴霸会伤害宝宝眼睛，而取暖器则有漏电的风险。

另外洗澡的时候要头和身体分开洗，并且缩短时间，这样也可以避免着凉。如果家里浴室条件一般，宝宝也不经常出汗，那么可以减少频次，这并不影响健康。

7.流鼻血处理方法

冬天气候干燥，宝宝鼻粘膜比较脆弱，很可能出现流鼻血的情况。记得小时候，一流鼻血就会抬头，但其实这是错误的做法，因为此时抬头会让鼻血倒流，一旦呛入气管会很危险。

当宝宝流鼻血的时候，要让他们马上低下头，并且捏住鼻根，等15min后再松开看看是否止血了。这段期间要注意安抚宝宝，同时提醒他们用嘴巴呼吸。另外要改善生活环境，最好能使用加湿器增加空气湿度，缓解干燥问题。

8.选对洗护产品

普通的沐浴露、保湿霜对宝宝皮肤刺激性很大，不仅达不到保湿效果，还会威胁他们的皮肤健康，所以要选择比较温和的洗护产品，在购买的时候一定要仔细看一下配料表。

冬天到来，对宝宝们来说是不小的考验。爸爸妈妈们一定要做好护理，合理保健，这样才能让他们过一个舒坦的冬天。

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