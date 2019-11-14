生娃有多不易？连女明星也逃不过

知乎上有一个话题问“生孩子，顺产容易还是剖腹产容易？”有一个几近渣男的回答“剖宫产都无痛了，生孩子还有什么难的？瞎矫情！”

剖宫产很容易？怕是直男对剖宫产有什么误解！来，给你们看一下顺产和剖宫产的过程。

而且，生孩子的痛苦远不止于产床。我们来看看那些日常光鲜的女明星们生孩子的故事。

中日友谊桥梁——福原爱，怀孕的时候妊娠反应严重，经常吐个不停，有时一晚要刷7遍牙。

想想就可怜，吐7遍，最后吐出来全是酸水了吧。想起来了我被胃胀气支配的恐惧。

华语影后大满贯章子怡，在节目《妻子的浪漫旅行》中被丈夫汪峰透露自称：

之前拍戏受过那么多伤的疼，都比不上涨奶的疼。

女星张歆艺在微博上晒过自己手机上的喂奶闹钟，并称母乳喂养的妈妈，是了不起的母亲。

其实带过孩子的都知道，现实哪有闹钟显示的那么“美好”。一夜起来好几次，可是家常便饭。

主持人朱丹在综艺里说自己每次女儿吃奶的时候，她的心里都在抗拒。朱丹经常遭遇乳头破裂，然后结痂后又被女儿咬破，周而复始。

SHE的Ella也在网上分享过自己的生娃体验：

甚至她还在网上说自己产后2年，稍微动作大点就会漏尿。

真是完全没有偶像包袱了。

身体负担是一方面，更难的还有精神上的压力。

袁咏仪就曾在产后得了半年的产后抑郁。

那段时间的她看见什么都想哭，看见妈妈买菜，她的情绪都可以崩溃。

这些还都是些衣食无忧的女明星，更毋庸说我们这些还要囿于生计的普通人了。所以大家对于妈妈们还是要多些体谅，别再说那些生孩子有什么了不起的胡话了。

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