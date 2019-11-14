重要提醒！这2个字可别让孩子随便说

一些孩子看起来很乖巧，无论家长问什么回答永远是“随便”。其实这并不是一件好事，大家一定要及时引导孩子做出改变，否则他们长大容易没出息。

孩子总说这“随便”可不好

1.让孩子没有主见

当家长问孩子一个问题时，比如想去哪里玩，孩子的回答是“随便”。这个时候，孩子可能并不是在敷衍，而是真的不知道要去哪里。这可能是孩子缺乏主见这一性格的一个表现。

如果家长没有及时引导，孩子日后容易随波逐流，不知道自己喜欢什么，想要什么，以及该做什么样的决定等等，不小心会陷入迷茫，日子也过得浑浑噩噩。

2.让孩子失去个性

事物是多样性的，孩子的性格也应如此。作为家长，我们应让孩子成为独一无二的人，拥有自己独特的个性。这对孩子来说是好事。

如果孩子常把“随便”挂嘴巴，那么难以形成自己的个性。因为呐，有自己的主张是拥有自己个性的前提，知道并表达自己喜欢不喜欢什么，喜欢就努力争取，不喜欢就决绝，而“随便”太没个性了。

3.摧毁孩子的创造力

现在老说“随便”的孩子，以前往往不是这样。而让他变成现在这样，很可能是家长否定孩子太多次。比如说，你问孩子想吃什么，孩子明确说了，最后你却以太麻烦或太贵等原因否决。如果类似的事情发生多了，孩子很可能就不愿意再表达自己的想法了。

试想一下，一个孩子不愿意思考，不愿意选择，哪里来的创造力呢？很多家长一边夸赞和羡慕别人家的孩子的同时，一边却在摧毁自家孩子的创造力。

如何引导爱说“随便”的孩子？

1.换一种表达方式

当你问孩子想吃什么时，如果孩子回答“随便”，这肯定不是你想要的答案。这个时候家长不妨换一种问法“你想吃香葱炒蛋还是香菇酿丸子?选择一个吧?”然后孩子思考之后，会给出你一个答案。

2.交流从尊重开始

父母的频繁否定让孩子越来越爱说“随便”。所以，当你询问孩子的意见时，如果孩子说出自己的想法，要及时夸奖。若是孩子说出的想法不可行，也不能立即否定或拒绝，可以告诉孩子行不通的原因，让他重新思考给出意见。

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