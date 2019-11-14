半夜老饿醒别发愁，准妈你不妨这么吃

半夜饿醒的准妈妈有多少，请举起手来！相信很多准妈妈都有这样的烦恼。大家别着急，下面就给你把问题解决了。

其实，准妈妈半夜饿醒可以吃点东西，只要选对食物别吃太多就好。千万别一味忍着！要知道，处在饥饿状态下刺激胃酸分泌，时间久了不吃东西胃会不舒服，老这样容易诱发溃疡等胃部疾病。所以，若是真饿了，甚至饿醒了，大家还是适当吃点吧。

准妈晚上加餐注意事项

1.避免高糖、油腻食物

甜食还是算了，半夜吃了摄入的热量容易在你睡觉时转化为脂肪被储存起来，另外甜食会使身体在较长一段时间内处于血糖升高的状态，第二天起床可能会出现“烧心”的感觉。油腻食物的话，因为难以消化也会导致血糖升高，加重身体负荷。

2.选择容易消化的食物

晚上加餐，吃完没多久就要休息了，建议准妈妈选择一些容易消化的食物，这样血糖波动也不会太大。

3.做到细嚼慢咽

半夜吃东西的时候，一定要做到细嚼慢咽，这样可以增加饱腹感，减少食用量，也有助于消化。

准妈半夜加餐可选这些食物

1.面条

面条需要起来现煮，虽然麻烦了点，但吃了容易消化。但即便这样，大家也别吃太多，吃一小碗即可。如果吃多了，那记得多坐一会儿再睡。

2.粥

在粥里面放些营养又美味的肉末、玉米片，只要一小碗就可以缓解饥饿。如果大家经常半夜被饿醒，可以提前准备一小碗倒入保温瓶，夜里醒来可以直接喝。

3.蒸/煮鸡蛋

随便是煮的还是蒸的鸡蛋，一个就好，这样胃肠会比较好吸收一些。

4.牛奶

牛奶营养又解饿，还能助眠，是不错的选择。但提醒大家，不要喝太多，以防晚上频繁起夜影响睡眠，喝一杯就可以了。

5.麦片

冲泡麦片的时候，适当加一些牛奶，这样安神又饱腹，而且不易发胖。

6.全麦饼干

全麦饼干含有膳食纤维，饱腹感特别强，吃几片就可以缓解饥饿，而且很容易消化，不会对胃肠造成太大的负担。一般，吃完小坐一会儿，就可以进入梦乡了。

最后提醒大家，如果经常夜里饿醒，可以在晚饭后，睡前2小时左右中间加一餐，至于吃什么可以参考上所的加餐食物。这样的话，多少可以减少大家半夜饿醒的几率。

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