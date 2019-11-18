是否便秘？如果BB是母乳喂养，这么判断

当有了孩子，便便很可能是你家里的日常话题。毕竟，便便的变化可以让你对宝宝的整体健康有一个很好的了解。如果怀疑母乳喂养的宝宝便秘了，可以这么判断哦~

宝宝排便频率

婴儿排便的频率将取决于他们多大。3天大的婴儿会有黑黑的像柏油一样的粪便。之后，母乳喂养的好，粪便的质地和颜色都会变软。在最初的六周，婴儿通常会在24小时有排便2—5次。

当婴儿满6周后，排便频率通常会下降。对于6周以上的婴儿来说，正常的排便模式可能是每天5次，或者每几天只有一次大便。有的婴儿可能在一整个星期里只大便一次，尽管它的体积会让人印象深刻。只要宝宝的体重适当增加，尿片用的多，不要以为他们是便秘。

一旦添加辅食，排便模式将再次发生变化。气味可能会更臭，稠度和颜色也会不同的，频率也会受到影响。

母乳喂养宝宝的便秘症状

排便时状态紧绷似乎是母乳喂养宝宝便秘的明显信号。以下表现可以来帮助你确定母乳喂养的宝宝是否真的便秘:

* 大便里有血

* 呕吐比平时多

* 便便比以前多还是少

* 排便耗时10分钟或更长时间

* 便便明显地又硬又干

* 宝宝排便时会拱起背，收紧他臀部，还可能会哭泣

这些可能是宝宝便秘的征兆。但是请记住，在紧绷了几分钟后(即使宝宝哭了或者看起来很沮丧)，结果是一个软的便便并不意味着是便秘。

宝宝便秘怎么办？

对于一岁以上的婴儿，或者在这个时候开始吃固体食物并且出现便秘症状的婴儿，可以尝试以下治疗方法：

1.水

除了平时的母乳喂养外，每天给宝宝喝一小杯白开水。

2.果汁

如果水对宝宝没有帮助，试着换一份苹果、李子或梨汁。

3.婴儿食品

如果宝宝正在吃固体食物，试着给他们吃些李子或豌豆。另外，还可以让宝宝吃些粗粮，比如燕麦片。

如果这些疗法都不起作用，那就咨询医生的专业意见。

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