吃水果的最佳时间，你以为那个是错的！

网上流传着大量关于饮食营养的谣言，其中一类就是吃水果的最佳时间。有不少传言称大家应该何时以及如何食用水果，以及哪种人群应该完全避免。下面是关于吃水果的最佳时间的五个谣言，以及真相。

误区1：吃饭时吃水果，对健康不利

这个谣言声称，吃饭时吃水果会减缓消化，导致食物停留在胃里发酵或腐烂。这种说法认为，这么做容易产生气体，引起腹胀、消化不良。

事实上，水果富含纤维确实可以延缓食物胃排空食物的时间。但这可不是件坏事。纤维可是饮食中很重要的一种物质，能促进肠道健康。而消化减缓也能让大家感觉饱的时间更长。再说，即便水果在胃里停留时间稍长，也不会在胃里腐烂。大家如果有肠胃道问题，及时就医为好。

关于空腹吃水果会影响长寿、易疲劳或有黑眼圈的说法，也没有科学依据。

误区2：饭后立即吃水果，影响营养吸收

这句话大错特错。首先，咱们的胃是一个大容器。饭后立即吃水果，吃下去的水果会和之前的食物一起被搅拌、混匀，不受食用顺序影响。所以不存在饭后吃的水果后被消化的情况。

其次，十二指肠和小肠才是消化吸收营养的助力场所。胃只不过将搅拌好的食物慢慢推进肠道里，而肠道的消化能力杠杠的，就更不存在先来后到、消化不了的问题。

误区3：糖尿病患者应该在餐前1或2小时后吃水果

这一谣言说的是，糖尿病人经常有消化问题，水果与三餐分开可以改善消化。不幸的是，对于大多数患有糖尿病的人来说，这是一个很糟糕的建议。

对于糖尿病患者来说，与其单独吃水果，不如随餐吃水果，或者和富含高蛋白、纤维或脂肪的食物一起吃。这是因为蛋白质、纤维和脂肪会使胃向小肠释放食物的速度较慢。对糖尿病患者来说，这样做的好处是一次吸收的糖量较少，使得血糖水平总体上上升的幅度较小。

误区4:吃水果的最佳时间是下午

据称，下午新陈代谢减慢，吃高糖的食物，如水果，会提高血糖水平。事实是，虽然吃高碳水化合物的一餐可能会暂时使身体将碳水化合物作为燃料，这并不能改变整体的新陈代谢率。

误区5：下午2点以后不该吃水果

还有种谣言说，下午2点后吃水果(或任何碳水化合物)会提高血糖，身体在睡觉前没有足够的时间稳定血糖，从而导致体重增加。

事实上，虽然碳水化合物的耐受性可能会在一天中波动，但是这些变化很小，不会改变基础代谢率。也没有理由担心下午吃水果会导致体重增加。许多不同的因素决定最终是燃烧能量还是储存脂肪，但在一天中的某个时间点之后不吃水果不是其中之一。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)