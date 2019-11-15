最怕娃突然安静，还好找到后洗洗还能要

育姐最近在网上看到里几组照片，把我给看乐了。孩子们的一些乐趣，我们当家长的还真不一定能懂~

秘密基地篇

一个2岁男宝趁着妈妈做饭没空一直盯着他，偷偷跑到了他的秘密基地，厕所——————

的便坑。

妈妈发现孩子有一会没动静，有点担心，于是找了过来，结果发现宝贝儿子正在便坑里玩得不亦可乎。看上去既像在寻找宝藏，又像是在帮妈妈打扫卫生，一会掏掏东西，一会看看别的地方。

如果不看地方，画面还是很活泼有爱的，但是一想到平时用它做什么，育姐真的忍不住笑了。宝宝一屁股坐在里面，位置卡得刚刚好。哭笑不得的妈妈不是先把宝宝拉起来，也没有责备他，而是拿出手机将这一画面记录了下来。

网友对此也是哈哈一笑：没事，洗洗还能要。

家里有个同款，干的事是一样的。

照片留着，等娃长大了以后给他看。

除了跑厕所，不少宝宝的游（捣）戏（乱）天地是在客厅，一起来看看其他宝宝的表现吧。

炒鸡篇

从图片来看，这个宝宝是在名副其实地“炒鸡”，是一只活的小鸡。不知道是从爷爷奶奶家带过来的，还是妈妈特意买给宝宝的。总之，食材是有了，而且还挺老实。

再来看看宝宝的动作，站得笔直，一手扶锅，一手翻炒的姿势看上去像那么回事。宝宝看到妈妈发现他了，高兴地喊她过来：妈妈，我给你炒鸡吃！

是个孝顺的孩子，还知道给妈妈做菜。看来平常没少在厨房看妈妈炒菜，好好培养，以后说不定是一个大厨。

撕墙皮篇

又是一个偷偷背着妈妈干坏事的，看看把客厅的墙皮拆的，和“二哈”都有的一拼。

完整的一大块白色墙皮被宝宝撕了下来，地上还散落着不少碎屑。宝宝完全没有意识到自己做了错事，看到妈妈也是不慌不忙，继续“拆家”工程。

宝妈看到好气又好笑，不知道是该怪墙皮的质量不行，还是怪孩子的破坏力太惊人。

磕头篇

在组照片的主角是一对双胞胎兄弟，妈妈发现的时候，两人竟然在互相磕头。

双胞胎中的哥哥先对着弟弟跪下，然后慢慢把头放在地上，弟弟也学着哥哥的动作，但他只是弯着腰低头，双膝没有着地。

最终妈妈看到的就是两个小人头对头，哥哥亏了啊，弟弟的动作都不规范。这样的动作是不是从电视上学来的呢？我们就不得而知了，不过肯定是见过这样的画面，所以才会学着做。

不得不说，无论是学说话还是学动作，宝宝的模仿力真的很惊人。所以家长们在宝宝面前，千万要注意自己的言行举止哦~

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