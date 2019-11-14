出现这些症状，当心乳糖不耐找上门

乳糖不耐症是由乳糖吸收不良引起，常引起胃痛、腹胀、腹泻等症状。在人体内，一种被称为乳糖酶的酶帮助分解消化乳糖。这对需要乳糖酶来消化母乳的宝宝尤为重要。

然而，随着孩子年龄的增长，他们产生的乳糖酶越来越少。还有一些人可能在手术后或由于肠胃疾病如病毒或细菌感染而出现乳糖不耐受。

1.胃疼和腹胀

胃痛和腹胀是儿童和成人患乳糖不耐症的常见症状。当身体无法分解乳糖时，乳糖会穿过肠道直到到达结肠。像乳糖这样的碳水化合物不能被结肠内壁的细胞吸收，但它们可以被生活在那里的天然细菌发酵分解，这些细菌被称为微生物群。这种发酵会释放短链脂肪酸，以及氢气、甲烷和二氧化碳。由此产生的酸和气体的增加会导致胃痛和痉挛。疼痛通常发生在肚脐周围和下腹部。

2.腹泻

乳糖不耐受可引起腹泻。当未被消化的乳糖在结肠中发酵，产生短链脂肪酸，增加肠道中的水分时，就会发生这种情况。婴幼儿比成人更常出现这种症状。

3.胃胀气

结肠中乳糖的发酵增加了氢气、甲烷和二氧化碳的生成。事实上，乳糖不耐症患者他们结肠微生物群更易将乳糖发酵成酸和气体。这导致更多的乳糖在结肠中发酵，从而进一步增加肠胃胀气。由于微生物菌群的效率以及结肠对气体的再吸收速率的不同，产生的气体量因人而异。

4.便秘

便秘的特征是大便坚硬，排便少，胃不舒服，腹胀和过度紧张。它可能是乳糖不耐症的另一种表现，尽管它比腹泻更少见。当大肠内的细菌发酵未消化的乳糖时，它们会产生甲烷气体。而甲烷会减慢食物在肠道内流动的时间，导致一些人便秘。

5.其他症状

虽然乳糖不耐受的主要症状发生在胃肠道，但一些病例研究报告显示了其他症状，包括:头痛、疲劳、精力不集中、肌肉和关节疼痛、口腔溃疡、小便问题、湿疹。

此外，一些对牛奶过敏的人可能会错误地将他们的症状归因于乳糖不耐受。事实上，多达5%的人对牛奶过敏，这在儿童中更为常见。牛奶过敏和乳糖不耐受没有关系。然而，它们通常同时发生，这使得很难确定病因。牛奶过敏的症状包括:皮疹，湿疹，呕吐、腹泻、胃痛，哮喘等速发型过敏反应。

与乳糖不耐症不同，牛奶过敏可能危及生命，因此准确诊断症状非常重要，尤其是在儿童身上。

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