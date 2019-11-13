有这些症状，说明你很可能怀孕4周了

当怀孕4周的时候，通常可以在尿妊娠测试中得到明确的阳性结果。不过，妊娠期始于你最后一次月经的第一天。将这个日期输入预产期计算表，你就可以预估小宝贝来到这个世界是哪一天啦~

身体的变化

一旦受精卵在子宫内膜植入，接下来的36周内你的身体会出现令人难以置信的一系列变化。最早的体征变化之一是大姨妈不来了。这表明你的孕激素水平正在控制荷尔蒙平衡以维持妊娠。

随着宝宝的发育，身体也会产生越来越多的人绒毛膜促性腺激素(HCG)。这种激素在受孕后7到11天内存在于血液中。它来自最终变成胎盘的细胞。在孕4周，正常水平应该在5-426 MIU /ml之间。

胚胎情况

你的宝宝现在还是一个叫做胚泡的细胞集合。在这一阶段发展迅速。大约一半的细胞将在这周后变成一个罂粟籽大小的胚胎。另一半细胞能保证宝宝的安全并滋养其发育。如果你怀了双胞胎，荷尔蒙水平可能会更高，前三个月症状随之会更明显。

孕4周常见症状

在这个早期阶段，你可能不会注意到身体发生了什么变化。事实上，如果没有密切关注月经周期，或者月经周期不规律，一些女性不知道她们怀孕了几周了。

在怀孕的第4周，你可能会经历以下情况：乳房胀痛，疲惫，尿频，恶心，味觉和嗅觉的增强，食物大增或厌食等。总的来说，孕4周的症状通常会与正常的经前症状类似。

大家可以试试以下方法来改善不适：

* 如果你觉得懒洋洋的，试着在下午打个盹。或者适当运动，比如散步等。

* 如果你经常跑厕所，可以适当控制液体的摄入。不过，不要削减太多，因为你现在比以往任何时候都更需要水份。

* 这时候有恶心症状不常见，但如果确实有这种情况，可以试着少食多餐和避免食用引发不适的食物。

重要提醒

即使孕4周，养成健康的习惯也不会太早。尝试吃健康的食物，避免吸烟和饮酒，开始服用产前维生素。

锻炼也是一种很好的方法来缓解不适，可以确保你和胎儿的健康。通常在怀孕前做的日常活动在怀孕的前三个月都是安全的，剧烈运动除外。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)