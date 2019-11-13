孩子爱撒谎，可能是你做错事

最近，妈妈圈有一些宝妈在吐槽，说自家的小可爱不知道从什么时候起，变得喜欢耍心眼，爱撒谎了。对此，我们可以这么做：

1.尊重孩子同时树立威望

我们常说要和孩子做朋友，但在他面前树立权威也很重要。这并不是要大家耍威风，让孩子害怕你。而是在孩子有意识撒谎(为了自己，涉及到孩子的品德问题，也叫黑色的谎言)的时候，适时阻止并明确告诉他原因。

同时呢，我们还应鼓励孩子勇敢说出自己的想法，试着引导他真正认识到自己的错误并道歉。对于孩子的正当要求，如果我们没有满足应尊重并认同，并表示歉意。而孩子认错态度好，也要记得表示原谅和表扬。

2.别轻易给孩子贴上“小骗子”的标签

其实，从婴儿时期，孩子就会采用一些“手段”来获得父母对自己的关注，比如假哭。等到孩子长大一点，他们分不清现实和想象的区别，容易把想象出来的内容添加到实际语言当中，但实际上却是没有发生的。等孩子再大一点，犯了错可能会为了逃避责任，对父母撒谎说不是自己干的。

对，孩子成长中确实有撒谎的行为，但这并不是他本身的性格特征。所以，大家不能因此就认为孩子是个“小骗子”，也不要很严肃的质问，避免把简单的撒谎夸大成道德层面的问题。否则孩子真成为爱撒谎的“小骗子”也不是不可能。

作为家长，我们应该做的是把重点放在如何引导孩子诚实守信。希望大家能冷静下来，理性且真诚地和孩子对话，了解内心的诉求，然后再对症下药。

3.家长首先要杜绝撒谎

孩子是父母的一面镜子，很多言行举止就是从父母那学来的。当孩子身上出问题时，家长应该反思自己是不是没有做好。

很多时候，你说再多的大道理都没用，不如身体力行做给孩子看。所以，想要孩子诚实守信，那么父母就应该以身作则，做个诚实守信的人。

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