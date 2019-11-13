出生不过3天被抛弃，长大后亲生母亲找上门……

媛媛和姐姐，按照老化来说，就是一对“命苦”的孩子。26年前，在江西某个小村子里呱呱坠地的小姐妹，还没来得及喝上母亲的奶水，就被家里的爸爸和爷爷奶奶嫌弃了。

他们想要的是男孩，可母亲生下的确是一对双胞胎女孩。怀孕时，家里人得知是双胞胎后欣喜若狂，在重男轻女思想严重的小乡村，他们想尽了一切办法打听孩子性别，买通医护人员后得到的消息说：大概率是女孩，他们还不肯死心，找了各种偏门偏方，让母亲喝下奇奇怪怪的汤药，希望能“女转男”。

然而孩子的性别从受孕时就注定，无法更改，于是媛媛和姐姐的出生，不但没有让家里人开心，反而成为了一种负担。当母亲终于抱到孩子后，看着孩子们小小的脸，她哭了，不是因为激动，而是知道这两个孩子将来的日子不会好过。

1.姐妹被弃

屋子里安静了半晌，只有两姐妹的哭声，孩子爸爸抽了一根烟过来对母亲说：“家里的情况你也知道，两个女孩，咱们是养不起的。娘在广东那边有个远方亲戚，他们没孩子想要，那就送去吧”。

可怜的女人哪有拒绝的权利呢，只是过了好几年她才知道，原来所谓的亲戚根本不存在，婆家为了预防生下的是女娃，早就联系了一对夫妻，把孩子卖了出去。孩子们出生不过三天，就被婆婆抱走，坐月子的母亲不敢跟过去看怕自己伤心。

当然，这一切都是26年后母亲找到媛媛两姐妹时候说的话。

被“送”走以后，媛媛两姐妹到了广东，其实反而算遇上了好人家。收养他们的夫妻为人温柔，家里虽然不算富裕，但小姐妹的吃喝总是不愁。

虽然一开始夫妻两也想收养男孩，但看到孩子们后觉得特别有缘，便再也没收养过其他孩子，对她们也像亲生孩子一样疼爱。

2.生母出现

两姐妹在广东慢慢长大，偶尔家里还会收到一些包裹，里面是孩子们的新衣服。到底是谁寄来的，养父养母不肯说。到了今年，两姐妹共同在当地开了一家小服装店，收入还算过得去。

原本以为日子就这样一直平平稳稳地过下去，某天亲生母亲却闯到了店里，说其实她才是两姐妹的妈妈。这谁能受得了？何况两姐妹一直不知道自己是被收养的，他们只好急急忙忙关了店，带着母亲回了家。

养父母见到两姐妹的亲生母亲找上门，也很惊讶，毕竟这么多年根本没有什么联系。事到如今，他们也只好承认收养的事实。现场的气氛一度很尴尬，直到养父母听到了亲生母亲的来意后，两人勃然大怒。

亲生母亲说，希望两个孩子认自己这个妈妈，将来三个人团团圆圆地住在一起，让自己不要再承受对孩子的相思之苦，更感谢这么多年，他们夫妻二人对孩子的养育之恩。说完拿出了一张银行卡放到茶几上，说这是她攒下的十万块钱，表达谢意。

养父母看着钱，心里想这根本是来宣誓对孩子的主权啊！尽心尽力养了这么多年，你拿笔钱来就要把孩子“买”回去？那我们自己对孩子的感情又怎么办呢？你说要和孩子住在一起，那我们老两口，谁来养老？

养母当即就不客气地表示：你把这钱收回去，孩子我们抚养到现在，早就有了感情，不是金钱可以衡量的，你大老远跑来也辛苦了，看到孩子就行，早些回去休息吧。

养父比较冷静，看着两姐妹说：这么多年也没告诉过你们，是不知道怎么说，也怕你们要求找亲生爸妈离开我们，是自私了点。如今亲妈妈找过来了，你们怎么想？

媛媛和姐姐还能怎么想，两个人你看我我看你，说不出话来。

尴尬的三方会谈结束了，亲生母亲临走前说自己早就和孩子亲生父亲离了婚，出来打工好几年，攒到钱才敢来和孩子们相认。这些年她日思夜想，看到街边巷口的女孩就会想起她们，夜里不知道偷偷抹过几次泪。

3.难以抉择

听完这些话，两姐妹觉得一天发生的事情太难消化，夜里只能躲起来偷偷商量。

跟母亲回去？

可这么多年养父母如何对两姐妹，她们看在眼里记在心里。而且说实话，虽然血浓于水，可对于这个突如其来的母亲，她们没有一点印象，还是觉得像突然闯进家的陌生人一般。

继续留在现在的家，不和亲生母亲回去？

在血缘关系上，她们是母亲的孩子，这点永远没法改变。即使一开始被抛弃，也是婆家做的恶，不能全怪她。更何况如今她特意找来，说明内心对咱们的感情还是非常深厚的。

怎么办？怎么办？房间陷入了寂静，两姐妹也不再说话。不知道是否是心理作用，隔壁养父母的寝室，今天也格外安静。

第二天，媛媛和姐姐刚起床，就看到养父母坐在客厅，把她们喊过去说：你们想做什么决定，我们老两口都支持，只是要记住，你们俩永远是我们的乖女儿。说罢养母忍不住哭起来，红红的眼睛看得出来老两口昨晚也没少哭。

两姐妹忍不住上前抱住养父养母，大家哭成一片，心里却暗暗做下了决定。

4.作出决定

晚上，媛媛姐妹把亲生母亲约出来吃饭，委婉地表达想继续留在广东，陪伴养父养母的意愿。只不过两姐妹表示：将来会抽空定时去拜访亲生母亲，以后她也可以过来广东安居，她们一起照料。

听完这话，亲生母亲即意外又有些伤心，在她心里对女儿的思念没有停止过，还以为女儿也会感受到。现在看来还是陪伴在孩子身边最重要。

事已至此，亲生母亲没说什么，叹了口气向两姐妹交代了一些要注意身体，将来多联系之类的话，就离开了餐厅。

看着亲妈妈离去的背影，两姐妹也不知道自己的决定正不正确……

其实，两姐妹的经历并不特殊，毕竟有许多孩子长大了才被亲生家长寻回。可亲情到底是需要每天的陪伴才能培养出来，还是仅靠血缘就能支撑呢？

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