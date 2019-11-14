升级当妈后，你的双十一过得如何？

转眼，“双十一”大促已经来到了第十一个年头，你今年为马爸爸贡献了多少软妹币呢？

我们来看一组数据(来为马爸爸数钱)：

09年第一次大促总成交额达到了1亿元;

到了13年，一亿元成交额仅用时55秒;5时49分，成交额就突破了100亿；

而到了19年，双十一大促仅开始1分36秒，成交额即突破100亿大关，总成交额更达到了2684亿!

说吧，你今年为马爸爸送了多少钱?跻身家乡的剁手榜top10了吗?

讲真，在剁手大军中，宝妈们可以说是强中之强：

精打细算NO.1

实力买货NO.1

… … …

力压众多少女剁手党们，冲在消费的最前线，

然鹅，曾经的少女也有变宝妈的一天，

看着购物车里关于宝宝的屎尿屁，

摸了摸自己些许粗糙的脸，

露出了老母亲慈祥的微笑~

从当初的雅诗兰黛、SK2等各种护肤品，

到宝宝用的润肤霜、沐浴露、洗发露……

从当初的眼影、口红、粉底液，

到宝宝用的各种棉柔巾、湿巾、口水巾、浴巾，

还有各种纸尿裤、奶粉、玩具、应季服装……

连平时爱买的连衣裙呀、小挎包呀、高跟鞋呀都要靠边站了，

统统变成阔腿裤、妈妈包、球鞋，就为了方便带娃。

Emm….突然有点心酸是怎么肥四…

即便如此，

为了在双十一这天能囤够直到明年618大促的母婴用品，

为了能省下一大笔钱，

很多宝妈们依然不停的为家里的小祖宗剁手剁手剁手，

随之而来的那种安心、满足、幸福的感jio也油然而生了起来。

不过，每年双十一也是一次智商与手速的比拼，

有很多新晋宝妈表示：买完第二天，发现自己亏了好几个亿……

#购物津贴没用上#

1点付尾款为什么不能一起勾选用津贴?

一件一件付尾款付的心在滴血。

告诉我，这是为什么?

然后第二天同事默默告诉我：你可能只是手机卡了，卡了……

#凑满减退货#

什么?还可以凑满减退货?

这是什么骚操作?

购物津贴还能这样使?

虽然不提倡大家这样的行为，但我这个老母亲看到别人分分钟省出一大笔钱，心里着实灰常的羡慕!

#数学不好还想要赠品?不存在的#

很多宝妈双十一前都会使劲在同一家母婴店里凑单，

就为了那前多少份的宝宝大礼包，

一番计算之后，信心满满的在0点挤进付款，

然后查看实付款，居然离满赠金额还差几块。

别问，小花妈就经历了这样的黑暗时刻!

“双十一前精心凑满减的小花妈本人，感觉赠品大礼包已经是囊中之物，

结果当天付款时一脸懵逼：

这又是哪儿的津贴?

这个津贴怎么光用在了这家店里啊!

减完津贴实付金额居然差3块才能送赠品??

真实!少付50块都没有赠品来的香，我痛心疾首了一整天!感觉我的宝宝失去了一个亿!”

没办法，看看别人的准备工作，

这细致，这一丝不苟

当妈的表示：真的不会算啊怎么办啊!我的智商都交给我家小祖宗了啊!

随便翻下朋友圈，也能看见宝妈的吐槽：

真是：一番操作猛如虎，最后只少四块五！

罢辽，双十一也过去了，总有些好东西被收入囊中了吧~

不管是新晋宝妈，还是资深剁手宝妈，

育儿路上的买买买，将会是不断升级打怪的过程，

别灰心，

明年的双十一，

你依然会觉得自己亏了好几个亿的，习惯就好!嘻!

虽然过完双十一时候的我是酱紫：

但素，为自家小祖宗买到了不少好物，也蛮开心的!各位宝妈们，你们开心吗?

最后，希望每个宝妈都能顺利收到自己心爱的快递呀，让我们一起在买买买的道路上共同进步哟!

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