孩子们写的诗远比我们想象的浪漫，你小时候写过诗吗？

你们几岁的时候都在做什么？有写过什么“惊天地泣鬼神”的大作吗？下面一起来看小朋友们的大作。

小编记得小学三年级的时候，有一年冬天下雪。这在南方很难得，下课的时候，班上的同学们都兴奋地跑出去看雪，有一个成绩很好的同学提议：我们来写诗吧！

这个提议得到了大家的一致赞同，我们仿佛在完成一项大事，都在绞尽脑汁，想怎么让诗句更好听，更优美。不仅如此，还要比拼速度，作诗慢的人好像就比别人差了一点。

随着小伙伴一个两个都完成了，小编很着急，最后终于拼凑了一首《落雪》。时间太久，小编只记得最后两句了，大概是“孩童打雪仗，头顶雪花朵”。

后来小编发现，有人用了《飘雪》当诗名，大家说“飘”用得好，感觉都不一样了。我们五六个人齐刷刷地跑去了办公室，找语文老师点评谁的好，老师一一看过，笑而不语，最后又让我们回去上课了。小编和同学们还深感遗憾，觉得没有分出高低。

现在想想真的是很美好啊！小编也依稀记得，有个女同学写得特别好，既押韵又唯美，那时候没有太多的形容词，只是觉得念出来真好听。

小编最近也发现一些孩子们的诗，非常浪漫又让人感动，让网友直呼：我当年都在干嘛？

《回到地面》朵朵 五岁

要是笑过了头

你就会飞到天上去

要想回到地面

你必须做一件伤心事

《皱纹》 谢欣 八岁

爷爷年纪大了

他的脸上

布满了一道道深深的皱纹

平静的海面

一阵微风拂过

荡起层层波纹

大海是不是也老呢

这首真的深深地打动了小编，因为小编没有见过爷爷，但是小编也在看着外婆逐渐变老。大家真的要珍惜当下，珍惜所爱的人。

《挑妈妈》 朱尔 八岁

你问我出生前在做什么

我答 我在天上挑妈妈

看见你了

觉得你特别好

想做你的儿子

又觉得自己可能没那个运气

没想到

第二天一早

我已经在你肚子里

@南风苟且不问向阳：他们好厉害哇。。我小时候也就只能写出：你看这个月亮 又大又圆。。。

@嫌疑人代某某 : 我就比你差了，我最多能写出这个碗又大又圆。

@南风苟且不问向阳 : [喵喵]现在也只能写出：你看这个头 ，它又秃又亮。

@不能卸妆：我小学写过一首母爱的诗 每句开头都是啊！啊！啊！现在想起来真是想摔死自己。

@犀和 : 但是！同学！“摔”这个字简直点睛之笔。太到位了！

@南风苟且不问向阳 : 啊～大海！我的母亲！

@万事ok呀 : 我一个学生写“蒲公英妈妈准备了降落伞给娃娃/只要有风吹过/孩子们便纷纷出发 [爱心]童心真好[爱心]”

@种太阳的园丁_：我侄女那天问，月亮没有脚，为什么会追着我们跑？

@_青瓷如水 : 孩子们对这个世界有着最纯粹的认知。

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