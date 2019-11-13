哺乳能减肥？这里有答案

一些宝妈选择母乳喂养的其中一个原因就是，母乳喂养能帮助减肥，让自己更快地恢复孕前的身体。真的是这样吗？下面给大家揭秘：

母乳喂养可以减肥吗？

母乳喂养最初不会帮到你。刚开始体重减轻是因为胎盘、羊水和体内多余的水(这在最初的几周内约占13到16斤)流失。不过，母乳喂养可以帮助子宫收缩，使其更快地缩回到怀孕前的大小。若是你坚持母乳喂养，产后6周左右时，你的肚子会小很多哦~

此后，据相关研究表明，与不母乳喂养的女性相比，纯母乳喂养的女性在产6个月内更容易减重。母乳喂养一天可燃烧500卡路里，这意味着即使你可能为了泌乳而吃得更多，你仍然可以减肥。平均来说，如果你每天摄入推荐的卡路里，纯母乳喂养的话，你应该每周或两周减掉1斤左右。这听起来可能不多，但稳定、循序渐进的减肥更安全、更健康。另外，如果循序渐进减肥，你更有可能保持体重减轻。

母乳喂养时可以节食吗?

通过严格的低热量饮食来快速减肥不是一个好主意。限制入口的食物量会使身体和母乳缺乏重要的营养素。大幅削减卡路里也可能导致母乳供应下降。

你也应该避免服用任何类型的减肥药。这些产品含有成分可能会通过母乳伤害宝宝。事实上，当你在母乳喂养的时候，最好不要服用任何药物或补充剂，或者进行任何特殊的饮食，除非有医嘱。

母乳喂养时减肥的建议

以下这些建议可以帮助大家产后减肥：

1.循序渐进

产后42天检查后，你通常可以开始以每月2到3斤的速度逐渐减肥。如果你超重比较多，可以设法每月减更多的体重。如果条件允许，可以咨询医生、营养师等，帮助计划一个健康的减肥计划。

2.吃健康的食物

垃圾食品会增加你每日的卡路里摄入量，但它们不会提供你所需要的任何营养。吃这些食物会影响你减肥，甚至可能增重。

3.定期锻炼

如果你是顺产，产后42天检查没问题，能够开始做一些轻或中度运动。如果你做了剖宫产手术，会需要更长的时间才能痊愈，所以你必须等待更长的时间才能开始运动计划。

4.睡眠充足

对一个母乳喂养的妈妈来说，这可能很难，但要尽可能地休息。睡眠不足会导致减肥困难。

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