这些病虽小，但不治好就怀孕后果很严重！

由于饮食或作息习惯不好，很多年轻人身体难免会产生一些小问题。由于并不严重，对生活没有什么太大影响，不少人也就没放在心上去医院进行治疗。这里提醒大家，如果你打算要一个宝宝，那么一点要先将这些小毛病治好，否则对妈妈和胎儿都不好。

1.脚气

在有些人看来，脚气实在算不上什么大问题。但大家知道，它一旦发作起来常会伴有瘙痒的症状。这太坏人心情了。如果晚上瘙痒难耐，更是会影响睡眠。孕期时，准妈妈保持愉悦的心情和充足的睡眠非常重要。若是这2方面都受影响，肯定或多或少影响腹中胎儿的发育。

2.便秘

如果孕前就便秘，没有治好就怀孕，那么有孕后便秘会越来越严重。这是因为随着胎儿发育，子宫日益增大会压迫下腔静脉，致使痔静脉充血、扩张、弯曲成团，从而形成痔疮。

孕期时，准妈妈们往往饮食丰富，活动减少，再加上孕期女性体质偏热，容易上火，容易出现排便困难、排便不净、便秘、肛裂等情况。若是不小心感染了，可能会引起肛周脓肿这类急症，很棘手。

3.痛经

经历过的都懂得，痛经真的很难受!有的人觉得痛经很正常，每次都强撑或靠喝热水续命。也有人听说怀孕生娃后就不会再痛经了，便期盼早日怀孕，也不去治疗。其实，痛经很可能是不孕不育的一个表现。

据相关研究发现，痛经和不孕有很密切的关系。临床上，大约有超过5成的不孕患者都伴有程度不一的痛经症状。痛经分原发性痛经和继发性痛经2种，前者对怀孕没影响，而后者往往存在生殖器官器质性病变，会影响生育。

4.鼻炎

有鼻炎的盆友蛮多，而且近年来由于空气质量不好越来越多。之所以建议鼻炎患者先治好再怀孕原因有三：其一，鼻炎常引起鼻塞，准妈妈由于怀孕肺部本就受挤压，如果鼻炎还发作，容易呼吸困难，可致胎儿缺氧，严重影响其正常发育;鼻炎会引起准妈妈不断打喷嚏，这使腹压反复增高，可引起流产，孕早期尤其要注意;其三，鼻炎患者所使用的药物，很可能会影响胎儿的发育，特别是孕早期。

所以喽，如果大家准备怀孕，那么记得先把上述的小毛病治好，这样不影响胎儿正常发育，孕期你也能过得更舒适。

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