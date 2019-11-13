新生女宝患罕见病，被医院当成男宝差点丧命

据英国《每日邮报》报道，近日，哈萨克斯坦一名妈妈来到法院，起诉给她接生的妇产科医院，要求医院对将新生女宝误诊为男宝一事做出道歉，并赔偿损失。

医院弄错孩子性别，专家确诊其患罕见病

据了解，这名妈妈的名字是克里斯蒂娜·博布科娃，现年24岁，来自阿拉木图，之前生过一个儿子。7个月前，博布科娃在一家妇产科医院产下二宝，医生诊断其为男宝宝。于是，妈妈给宝宝起了一个男性名字，叫做马克西姆。整件事看起来十分正常，随后妈妈带着宝宝一起回家了。

两个星期过后，博布科娃发觉新生宝宝有异常，好像每天都在“萎缩”，便带他去医院就诊。医生发现，宝宝的生殖系统有病变，但又不能确诊，于是把宝宝的身体状况和检查结果传给俄罗斯医疗专家请求会诊。

最终俄罗斯专家做出诊断，孩子患有21羟化酶缺乏症。这种病的特征是失盐症状和男性化，严重时会有生命危险。医生表示，这种病是一个罕见的女婴疾病，它的显著症状是女性外阴和阴蒂异常增大，常常被当成男性的阴茎。

宝宝顺利改名，各方面表现都是女孩

后来，宝宝在接受俄罗斯医生的针对性治疗后，身体一天天的好了起来。妈妈也将宝宝改名为安娜。妈妈博布科娃表示，孩子目前7个多月了，各方面表现都是一个女孩。

在哈萨克斯坦，变更出生证上的姓名和性别是一件非常困难的事。由于案例特殊，法院为安娜改名一事提供了很大的便利。

目前，安娜已经领到了新的出生证明，重新做回女儿身。医生建议妈妈，在安娜1岁半到2岁时，最好通过手术将肥大的阴蒂切除。

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