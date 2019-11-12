预防BB意外窒息，这些物品要当心！

对于婴幼儿来说，一件小小的东西都有可能带来窒息的危险。为了减少这一风险，确保孩子坐着吃饭，把食物切成小丁，并且把有小东西放在孩子够不到的地方。

高危物品

当孩子出现气道阻塞时会发生窒息。任何一件小东西都可能导致孩子气道堵塞，甚至造成窒息。包括：食物，如棒棒糖、生的苹果、肉块(包括鸡肉和鱼)、坚果、生的胡萝卜、未煮熟的豌豆、爆米花、葡萄、果脯、热狗和香肠；家居用品，如硬币、小电池、小磁铁，以及珠宝;玩具和玩具零件，如各种小零件、玩具的眼睛、乒乓球和气球(未充气或弹出);任何其他小物品。

防止窒息的提示

1. 坐着吃饭

如果孩子躺着，跑来跑去或玩耍时吃东西，更容易发生窒息的危险，所以坐在板凳上甚至在地板上都会降低风险。对了，如果你和孩子坐在一起吃饭，那么他可能就不会老是跑来跑去。

2. 鼓励孩子好好咀嚼食物

教孩子正确地咀嚼和吞咽，这么一来不仅用餐时间会缩短间，也减少了其窒息的风险。

3. 把食物切小块

在孩子还不怎么会咀嚼之前，可以把他的食物切成比豌豆小的小块。任何比这更大的东西对小孩子来说都很难安全食用。这是因为他们的呼吸道很小，而且还在学习如何正确地咀嚼和吞咽。如果食物比较硬，那么建议煮熟或捣碎，特别是硬的水果和蔬菜，如胡萝卜和苹果。

4. 小心高危物品

好奇心会让孩子们把看到的东西塞进嘴里。建议大家降低高度仔细检查，确保孩子活动的四周没有任何有安全隐患的有小物件。

5. 使用坚固的玩具

大家最好不要给孩子玩有小零件，或部件、表面易碎的玩具。还应检查玩具是否有暴露的填充物和松动的螺丝、按钮，是否用纽扣电池。如果家有两宝，那么记得鼓励大宝把小件的玩具放在二宝够不到的地方。这包括乐高、娃娃衣服、珠子、汽车零件等。

高窒息风险的儿童

残疾儿童或慢性疾病患儿窒息的风险可能高于其他儿童。孩子患有脑瘫、癫痫、智力残疾、慢性哮喘或胃食管反流病等，更容易窒息。如果孩子有以上病症，请咨询医生如何更好地避免窒息。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)