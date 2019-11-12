双11故事多，有夫妻为一千块吵架，还有小伙醉酒后买孔雀

提一个扎心的问题，你双十一购物了吗？花了多少钱？有多少是冲动型购物，又有多少是为了凑满减硬买的？

更关键的是……你的快递都发货/到了吗？

其实每年的双十一，都是几家欢喜几家愁。愁的是一不小心花钱太多，或者没买到心仪的商品；欢喜的是一举拿下目标商品还利用大额优惠省了不少钱。

对于已为人母的女性朋友们来说，双十一可是名正言顺购物剁手的好机会。孩子吃的奶粉、用的纸尿裤、穿的衣服、玩的玩具，哪一样不要花钱？还都是消耗品，不趁着双十一囤货实在太可惜。

不过据报道，打工为生的小王和小杨夫妻俩却为了购物吵了一架。由于两个人月工资加起来不过5000左右，家里还有一个8个月大的孩子嗷嗷待遇，于是小王在双十一之前就浏览了各大网点，计划给孩子囤点尿不湿和奶粉等物品。

4号晚上，丈夫小杨登录了妻子账号，发现购物车里有1000多元的物品。不知道是怕妻子乱花钱还是太小气，小杨趁着妻子洗澡的功夫，给购物车来了个“一键清空”。

妻子出来后，发现精心挑选的商品全部不见了，小杨还在一旁责怪自己不顾家里经济状况提前消费，于是委屈生气，两人因此闹得不可开交，甚至到最后，小杨报警求助。

对此网友们表示：小杨这个做丈夫的根本就是绊脚石，尿不湿奶粉都是少不了的东西，趁便宜囤起来说明女人会精打细算，有错吗？不会挣钱还不许女人省钱，这男人没啥用！

还有人表示：真的这样就别结婚了 而且老婆都是给孩子囤积的 1000多还不尊重老婆。

在双十一闹幺蛾子的还不仅是小杨，之前的双十一，宜昌的李先生发现妻子购物车里有价值几万元的商品。虽然不敢明目张胆地把购物车清空，但李先生想出了一个更加“绝妙”的点子。

他偷偷把妻子银行卡里的三万元，转到了自己名下。不久妻子刘女士发现账户里的钱不翼而飞，以为失窃，吓得她直接去派出所报案。

经过调查，民警很快查出这笔钱被转到丈夫李先生卡里，哭笑不得地对他进行了法制教育，叮嘱即使是夫妻，需要用钱时也要经过双方商量，真诚沟通后再使用。

当时就有女网友说：这位大兄弟胆子够大的啊，私自转移财产？要是我老公敢学成这样，看他还赶进门不！

你以为丈夫如此小气，妻子们就不会反击了吗？也是之前的双十一，王先生觉得双十一的活动并不优惠，怕老婆乱花钱，就提前把卡收缴。

隔天，王先生就一脸懵哔地收到了妻子赠送的“一毛不拔铁公鸡”锦旗。

大庭广众之下，王先生不好意思地掏出手机向妻子求饶：“你说你这不是闹吗？送这干啥？有意思吗？好尴尬的。”

与此同时，另外一位在双十一疯狂花钱的妻子，却受到了丈夫的夸赞？！

这位东莞的妻子，在双十一来临之际，一小时就花了2.9万。近3万的开销对一般家庭来说绝非小数目。然而她的丈夫不仅没有生气责备，反而对此行为夸赞有加。

当然这一切不是啥“霸道总裁爱上我”的剧情，而是因为妻子黄小姐一家刚在湖南新买了一间140平方米的房子，又在东莞南城买了一间商铺，家里正是需要添各种东西的时候。

趁着这次双十一的优惠活动，黄小姐为家里节省了近1万块，这小算盘打得精，她不受夸奖谁受？

各位老公都学着点，老婆费尽心思想办法从商家那里抠来的钱，也算是为自己家里挣的钱，你说是吧。

有人理性省钱，就有人冲动消费，更搞笑的是有位网友晒出了自己双十一喝醉了后，稀里糊涂下的三单：小香猪、蓝孔雀和娃娃鱼。如今娃娃鱼想退都退不了，只能搜索“如何做娃娃鱼好吃”了。

最后，育姐多说一句，购物啊咱们还是要理性，买真正需要的才好。

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