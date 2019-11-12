健康安全饮食，孕妈你做到了吗？

健康饮食在任何时候都是健康生活方式的重要组成部分，但如果你正在备孕或已经有孕，那么饮食尤其重要。怀孕期间拥有健康的饮食将帮助你的宝宝发育和成长。

你不需要参考什么特殊食谱，但你每天要吃各种不同的食物，就可以满足你和宝宝所需的营养。这一点很重要。还有，最好从日常的食物中获取各种维生素和矿物质，当然了如有需要可以在医嘱下服用补充剂。

无需吃太多

你可能会发现自己比平时更容易饿了，但你并不需要吃太多，就算你怀的是双胞胎或三胞胎也不需要。

对啦，每天早餐吃得健康，可以防止你吃一些高热量、高糖分的零食。

需要注意的是，健康饮食通常意味着只改变所吃的不同食物的量，从而改变饮食，而不是完全不吃所有你偏爱的食物。大家不必每次用餐都达到营养均衡，而是尝试在一周内保持营养的平衡。

水果和蔬菜

适当多吃水果和蔬菜，因为它们可以提供各种维生素、矿物质和纤维素，有助于消化和预防便秘。

你每天至少要吃五种水果和蔬菜——可以是新鲜的、冷冻的、罐头的、干燥的或榨汁的，都可以。水果和蔬菜在吃之前要仔细清洗干净。

淀粉类食品

淀粉类食物是重要的能量来源，它们包括面包、土豆、谷物、米饭、面食、玉米、小米、燕麦、山药和玉米面等。这些食物应占你所吃食物的三分之一以上。

不建议选择精制淀粉(白色)食品，最好吃全麦或纤维含量更高的食品，例如全麦面食、糙米。

蛋白质

每天吃一些富含蛋白质的食物。蛋白质来源包括豆类、 鱼 、蛋、肉 、坚果等。这里也提醒大家，要确保入口的肉、鸡蛋、香肠等完全煮熟。

尝试每周吃点鱼，例如鲑鱼、沙丁鱼或鲭鱼。当你怀孕或计划怀孕时，不应吃箭鱼或马林鱼。

怀孕时，每周应食用不超过两份油性鱼，例如鲑鱼、鳟鱼、鲭鱼和鲱鱼，因为它们可能含有污染物(毒素)。不要吃生鸡蛋或半熟鸡蛋。

乳制品

牛奶、奶酪、酸奶等乳制品含有钙和其他营养素，怀孕期间要适当多吃一些哦~至于那些乳饮料、乳酸菌饮料，都是饮料，没什么营养的。

健康的零食

如果在两餐之间饿了，尽量不要吃脂肪或糖含量高的零食，例如糖果、饼干、薯片或巧克力。相反，请选择更健康的东西，例如三明治、金枪鱼泥、坚果和蔬菜沙拉等。

尽量不要吃高脂肪、高糖或两者兼有的食物，包括沙拉酱、奶油、巧克力、薯片、饼干、糕点、冰淇淋、蛋糕、布丁、碳酸饮料等。它们通常含有大量热量，可能会使你体重增加。食用含糖食品和饮料还会导致蛀牙。

确保食物安全

水果、蔬菜等各种食材食用前一定要洗净，清除所有可能含有的寄生虫， 以免伤害未出生的宝宝。

准备生食(肉、蛋、鱼、贝类和生蔬菜)后，洗净所有器皿的表面并洗手——以防食物中毒。确保将生食与即食食品分开存放，否则有被污染的风险。使用单独的刀和砧板处理生肉。将即食的食物加热，直到完全蒸熟为止——这对于含禽肉的饭菜而言尤其重要。

还需要确保将某些食物(例如鸡蛋、鸡肉、汉堡、香肠、羊肉、牛肉、猪肉等)完全煮熟。

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