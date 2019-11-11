孕期补钙这些错可别犯，正确姿势快get！

钙对孕妇健康和胎儿发育来说都非常重要，所以大家孕期时一般很注意补钙。但不少准妈妈补钙时会陷入一些误区。下文给大家揭晓：

孕期补钙的常见误区

1.孕期腿抽筋是因为缺钙

并不一定!缺钙虽是孕期抽筋的最常见原因，但抽筋却并不全由缺钙所引起。导致腿抽筋的原因有很多，比如过度劳累，供血不足等。

2.孕期补钙全靠食补

有准妈妈认为，仅依靠食补就可以满足对钙的需求。其实，具体如何补钙要看处于孕期的哪个阶段。一般，孕早期食补即可，不要补充钙剂。而到了孕中晚期，特别是出现抽筋等缺钙症状时，建议食补同时遵医嘱服用钙剂。

3.喝骨头汤可以补钙

骨头中确实含有大量的钙，但是能被我们人体吸收的钙物质——游离钙含量很少，并且很难溶于水。而且骨头汤中脂肪含量高，喝了补钙效果不好却容易变肥。

4.补钙越多越好

并不是，钙摄入过量可不妙，会使肾结石发病率增加。准妈过度补钙危害更大，可引起厌食、恶心、浮肿多汗、便秘等情况。所以，请记住补钙要适量，不能盲目。

5.短时间补钙就有效果

不对!补钙要少量多次，循序渐进。不论是遵医嘱服用钙剂还是食补，都要一点点补，这样做比一次性大量摄入吸收效果好得多。

准妈妈们该如何补钙？

1.食补

☛ 奶类

奶类钙含量丰富，且易被人体吸收。所以准妈妈们在孕期可以每天喝牛奶，当然有乳糖不耐受症状的准妈妈们除外。大家还可以适当多吃一些奶制品，如酸奶、奶酪等。

☛ 素菜

如豆类、芝麻酱、海带、紫菜、腐竹等。

☛ 肉类

如沙丁鱼、大马哈鱼等。

☛ 阻碍钙吸收的食物

有一些食物影响钙吸收，不宜和富含钙质的食物一起食用。如菠菜、苋菜、碳酸饮料、竹笋、披萨、汉堡、动物肝脏等。

2.钙剂

虽然食补是很好的补钙方法，但有时候不能满足人体需求。这个时候，大家就需要医生的指导下服用钙剂了。

☛ 如何选择药剂

钙剂的选择要考虑多种因素，不能只考虑钙含量，还要结合钙剂的吸收度、溶解度、价格等。另外，含有维生素D的钙片能更好的促进人体对钙的吸收。

☛ 如何服用

服用钙剂时要避免用茶水冲服，服用后也要别立即饮茶。否则会导致钙质沉淀，不利于人体吸收。

补钙的注意事项

1. 补钙的时间

早上、晚上睡觉前、晚餐后半个小时都是补钙的最佳时间。早上和晚上临睡前是人体血钙水平最低的时候，这个时候补钙更易被人体吸收。另外，进食后胃内的草酸和植酸会影响人体对钙的吸收，所以建议在进食半个小时后服用。

2.补钙的方法

补钙是一个循序渐进的过程，要想达到最佳的补钙效果，应该多次少量补钙。如500ml牛奶分2次喝。

3.同时补充维生素D

这一营养素可以促进钙吸收，帮助减少钙通过肾脏的排出量。而准妈妈补充维生素D，还助于预防小儿佝偻病。动物肝脏、蛋黄、奶油和奶酪中含维生素D比较多。另外，平时还可以多沐浴阳光，加速体内维生素D的合成，促进钙的吸收。

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